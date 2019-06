Prognose: Es wird heiß! / Spritziger Sommerurlaub an See und Küste (FOTO)

Bonn (ots) -Pünktlich zum meteorologischen Sommeranfang macht sich inDeutschland die Sonne breit. Temperaturen bis zu 30 Grad erfreuenSonnenanbeter und Sommerurlauber gleichermaßen. Und die Prognosenversprechen: Es wird noch heißer. Wer sich im Urlaub im spritzigenNass von Deutschlands Seen und an der Küste erfrischen möchte, findeteinen Katzensprung entfernt das passende Reiseziel. Aufwww.katzensprung-deutschland.de gibt es Urlaubsorte für Wasserrattenund Meerjungfrauen, für Freizeitkapitäne und Wellenreiterinnen.Wenn die Sonne brennt, muss die Erfrischung sofort her. Und nichtetwa in Form von Eis am Stiel - sondern als erfrischend-kühles Nasszum Hineinspringen und Abtauchen. Wer jetzt glaubt, für Wellengangund Meeresbrise ins Flugzeug steigen zu müssen, dem sei gesagt: DieAbkühlung gibt es auch vor der eigenen Haustür. Denn die heißenSommer in unseren Breitengraden machen unsere Heimat zum beliebtenUrlaubsziel. Und damit die Klimaerwärmung nicht noch weitervoranschreitet, sollten Reiseziele, die mit der Bahn oder dem Raderreichbar sind, jeder Flugreise vorgezogen werden.Tipps gefällig? Sommer, Sonne und spritzig-nassen Spaß versprechendiese klimaschonenden Katzensprung-Unterkünfte:Abenteuer Hausboot In Mecklenburg-Vorpommern, dem "Land der 1.000Seen", erkunden nicht nur Matrosen und Kapitäne die Region mit einemHausboot. Verborgene Buchten und der Sonnenuntergang über dem Wassersind nur zwei von unzähligen Sommererinnerungen: http://ots.de/zFdM8RECOCAMPING am BodenseeUmweltbewusstes und ökologisches Camping inklusive Abkühlung inDeutschlands größtem See bietet der Campingplatz Klausenhorn.Außerdem überrascht er mit ungewöhnlichen, nachhaltigenSchlafmöglichkeiten wie Bauwagen oder Schlaffässern aus Fichtenholz.http://ots.de/kPrCO2Kanu-, Floß- und SchlauchboottourenFür sportlich Aktive und Erlebnisurlauber hat Thüringen dasSaaleland in petto. Von Bootstouren über Rafting bis hin zuBegegnungen mit Biber, Eisvogel und Co. - auf der Saale wird derSommerurlaub zum Aktiv-Abenteuer: http://ots.de/7mU93jSchlafen am StrandMeeresrauschen wiegt die Strandurlauber sanft in den Schlaf - unddas ohne Sand in jeder Ritze. Denn die unterschiedlichen Angebote imNordosten Deutschlands bieten komfortable Strandkörbe für exklusiveÜbernachtungen, z.B. an der Kieler Förde (http://ots.de/l2MAwC), amTimmendorfer Strand (http://ots.de/mp87J7) oder an der GeltingerBucht beim Naturpark Schlei (http://ots.de/IIs3Rr).Über KatzensprungDas Projekt "Katzensprung - Kleine Wege. Große Erlebnisse" wirdgefördert vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleareSicherheit aufgrund eines Beschlusses des deutschen Bundestages imRahmen des Förderprogramms für innovative Klimaschutz-Einzelprojekteder Nationalen Klimaschutzinitiative (NKI) (Förderkennzeichen03KF0057A). Projektpartner sind COMPASS GmbH, Verband DeutscherNaturparke e.V., fairkehr GmbH und tippingpoints GmbH.Pressekontakt:Agentur fairkehrRegine GwinnerWeiherstraße 3853111 Bonnpresse@katzensprung-deutschland.deTel: 0228 98585-47Fax: 0228 98585-50Original-Content von: Katzensprung, übermittelt durch news aktuell