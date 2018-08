Prognose EEG-Umlage: 2019 kaum Entlastung für Stromkunden (FOTO)

München (ots) -- Mögliche Senkung der EEG-Umlage entlastet Familie um maximalfünf Euro p. a.- Echte Ersparnis nur durch Anbieterwechsel - Familie senktStromkosten um bis zu 664 Euro p. a.Nach einer ersten Prognose bleibt die EEG-Umlage im kommenden Jahrweitgehend konstant. Laut Agora Energiewende beträgt die Umlage fürStrom aus Erneuerbaren Energien 2019 zwischen 6,7 und 6,9 Cent/kWh.Aktuell zahlen Verbraucher 6,79 Cent/kWh.*)Familien mit einem Stromverbrauch von 5.000 kWh pro Jahr würdendadurch nur um maximal 4,50 Euro entlastet. Die möglichenzusätzlichen Kosten liegen bei 5,50 Euro pro Jahr. Verbrauchersollten daher selbst aktiv werden, um ihre Stromkosten zu senken.Die Höhe der EEG-Umlage geben die vier deutschen Netzbetreiberjährlich am 15. Oktober auf Basis der Prognose von Einnahmen undAusgaben für das Folgejahr bekannt.Je nach Wohnort zahlen Familien bis zu 664 Euro weniger durchWechsel des Stromanbieters"Hohe Stromkosten senken Verbraucher am einfachsten mit einemAnbieterwechsel - vor allem wenn sie noch teuren Strom aus derGrundversorgung beziehen", sagt Dr. Oliver Bohr, GeschäftsführerEnergie bei CHECK24.In den 100 größten deutschen Städten spart eine Familie mit einemStromverbrauch von 5.000 kWh im Durchschnitt 487 Euro oder 32Prozent, wenn sie aus der Grundversorgung zum günstigstenAlternativversorger wechselt. In Ludwigsburg und Pforzheim beträgtdie mögliche Ersparnis sogar mehr als 650 Euro pro Jahr. Selbst inBremerhaven, wo das Sparpotenzial am niedrigsten ist, sind 236 Euromöglich.Anbieterwettbewerb senkt Strompreis - Gesamtersparnis von 311 Mio.Euro im JahrTarife von Alternativanbietern sind günstiger alsGrundversorgungstarife. Der intensive Wettbewerb zwischen denAnbietern führt zu sinkenden Strompreisen. So konnten Verbraucherinnerhalb eines Jahres insgesamt 311 Mio. Euro einsparen. Das ergabeine repräsentative Studie von WIK-Consult, einer Tochter desWissenschaftlichen Instituts für Infrastruktur undKommunikationsdienste (WIK).**)Verbraucher, die Fragen zu ihrem Stromtarif haben, erhalten beiden CHECK24-Energieexperten an sieben Tagen die Woche einepersönliche Beratung per Telefon oder E-Mail. Über dasVergleichsportal abgeschlossene oder hochgeladene Energieverträgesehen und verwalten Kunden im Energiecenter.*)Quelle: Pressemitteilung Agora Energiewende, 06.08.2018,http://ots.de/5efTGW**)Quelle: WIK-Consult,http://www.wik.org/fileadmin/Studien/2018/2017_CHECK24.pdfÜber CHECK24CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenloseOnline-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenzund Kunden sparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro.Privatkunden wählen aus über 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000Strom- und über 850 Gasanbietern, mehr als 30 Banken, über 250Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über 5.000angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehrals 150 Mietwagenanbietern, über 1.000.000 Hotels, mehr als 700Fluggesellschaften und über 90 Pauschalreiseveranstaltern. DieNutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönlicheKundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucherkostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung. DasUnternehmen CHECK24 beschäftigt gut 1.000 Mitarbeiter gruppenweit mitHauptsitz in München.Pressekontakt:Philipp Lurz, Public Relations Manager, Tel. +49 89 2000 47 1173,philipp.lurz@check24.deDaniel Friedheim, Director Public Relations, Tel. +49 89 2000 471170, daniel.friedheim@check24.deOriginal-Content von: CHECK24 GmbH, übermittelt durch news aktuell