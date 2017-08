Prognos-Studie zu Wahlversprechen von SPD und CSU / Rentengeschenke auf Kosten künftiger Generationen

Berlin (ots) - Die Rentenversprechen der SPD würden die jungen undungeborenen Generationen mit insgesamt 1.245 Milliarden Euro(1.245.000.000.000 Euro) belasten. Den mit rund 1.100 Milliarden Euroweitaus größten Teil der Rechnung müssen dabei die heute noch garnicht geborenen Beitrags- und Steuerzahler begleichen. Das ist dasErgebnis einer Studie des Wirtschaftsforschungsinstituts Prognos, dieim Auftrag der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) dieRentenpläne der SPD und der CSU einem Generationen-Check unterzogenhat. Die Studie zeigt deutlich, welche Jahrgänge von den Plänenprofitieren und wer verlieren würde. Die von der CSU angekündigteAusweitung der Mütterrente würde mit insgesamt 171 Milliarden Euro zuBuche schlagen und müsste ebenfalls zu einem großen Teil vonkünftigen Generationen bezahlt werden.Die SPD wirbt in ihrem Wahlprogramm mit einer Fixierung desRentenniveaus bei 48 Prozent bei gleichzeitiger Deckelung desRentenbeitragssatzes bei 22 Prozent. Verlierer dieser Reform wärendie Jahrgänge 1995 und jünger. Wer im Jahr 2015 geboren wurde, müsstedurch die SPD-Rentenreform im Schnitt netto knapp 15.000 Euro mehr andas Rentensystem zahlen als bei geltendem Recht. Wer 1964 geborenwurde, bekäme auf Kosten der jungen Generation durchschnittlich rund30.700 Euro mehr ausgezahlt."Mit ihrer doppelten Haltelinie begünstigt die SPD die gleicheGeneration, die bereits von der Rente mit 63 und der Mütterrente I amstärksten profitiert hat: Die Babyboomer. Was den Wählerinnen undWählern als gerechte Rente untergejubelt wird, geht in Wirklichkeitzu Lasten derjenigen, die sich an der Wahlurne noch gar nicht wehrenkönnen: die heutige Jugend und kommende Generationen", so HubertusPellengahr, Geschäftsführer der INSM. Gleiches gelte auch für eineerneute Ausweitung der Mütterrente, wie es die CSU fordert, wenn auchin deutlich geringerem Ausmaß. Pellengahr: "Statt ungedeckteRentenschecks auszustellen, sollte die Politik die Rentenversicherungzukunftsfest machen, indem ab 2030 das Renteneintrittsalter an dieLebenserwartung gekoppelt wird". Das wäre fair gegenüber allenGenerationen und stabilisiere sowohl den Beitragssatz, als auch dasRentenniveau."Der Großteil der Ausgaben fällt nach dem Jahr 2030 an. Für diejungen und nachfolgenden Generationen wäre die doppelte Haltelinieein schlechter Deal. Mit vorrausschauender Politik, die die Belangenachfolgender Generationen im Blick hat, sind weder die Mütterrenteund schon gar nicht die doppelte Haltelinie vereinbar", urteilt Dr.Oliver Ehrentraut, Vize-Direktor bei Prognos.Die Prognos-Studie mit zahlreichen Grafiken sowie ein Video mitDr. Ehrentraut finden Sie unter www.insm.de.Die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft ist einüberparteiliches Bündnis aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft.Sie wirbt für die Grundsätze der Sozialen Marktwirtschaft inDeutschland und gibt Anstöße für eine moderne marktwirtschaftlichePolitik. Die INSM wird von den Arbeitgeberverbänden der Metall- undElektro-Industrie finanziert.Pressekontakt:Pressesprecher INSM: Florian von Hennet, Tel. 030 27877-174;hennet@insm.deOriginal-Content von: Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM), übermittelt durch news aktuell