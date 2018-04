Prognos-Studie Fachkräftebedarf für die Energiewende in Gebäuden veröffentlicht

Berlin (ots) - Die energiepolitischen Ziele der Bundesregierungsind hoch gesteckt. Wie sich das auf die Anforderungen derArbeitswelt innerhalb der Gebäudetechnik auswirkt, untersucht eineneue Studie von Prognos, die vom Spitzenverband der GebäudetechnikVdZ in Auftrag gegeben und auf dem Branchenforum in Berlinvorgestellt wurde.Anlässlich des VdZ-Branchenforums "Wer macht die Wärmewende?" am24. April 2018 in Berlin hat Prognos im Auftrag des Spitzenverbandesder Gebäudetechnik VdZ den Effekt der Energiewende auf das ohnehinknapper werdende Fachkräfteangebot in der Branche Sanitär HeizungKlima (SHK) analysiert.In der SHK-Branche sind derzeit etwa 500.000 Beschäftigte tätig.Davon arbeiten rund 100.000 in der Industrie, ca. 50.000 imGroßhandel und ca. 350.000 im Handwerk. "Unsere Analyse zeigt, dasssich die Fachkräftelücke bis 2035 verschärft: Der SHK-Branche fehlendann rund 30.000 Arbeitskräfte. Hinzu kommt hier die Energiewende alspotentieller weiterer Treiber für den Fachkräftemangel.", erklärtFriedrich Seefeldt von Prognos.Angestrebt wird ein klimaneutraler Gebäudebestand bis 2050 -mindestens 80% weniger Treibhausgasemissionen im Vergleich zu 1990.Zur Erreichung dieses Ziels müssen zukünftig jedes Jahr 12-13Milliarden Euro zusätzlich investiert werden. Dies wurde bereits imRahmen der Energieeffizienzstrategie Gebäude im Auftrag desBundeswirtschaftsministeriums 2016 durch Prognos ermittelt. Die neueStudie zeigt jetzt: zur Umsetzung werden bis zu 130.000 zusätzlicheArbeitskräfte benötigt. Auf die SHK-Branche entfallen dabei bis 202520.000 und langfristig 15.000 zusätzliche Beschäftigte."Die Energiewende bietet insbesondere für unsere Branche großeChancen. Mehrinvestitionen von etwa 13 Mrd. Euro garantierenlangfristige Planungssicherheit. Man kann heute nur jedem jungenMenschen raten, eine Herausforderung in der SHK-Branche anzunehmen.",sagt VdZ-Geschäftsführer Dr. Michael Herma. Zwar konkurriert dieSHK-Branche mit anderen Wachstumsbranchen um die Fachkräfte derZukunft, wenn sie es jedoch schafft, sich als besonders attraktiverArbeitgeber abzuheben, kann sie vom enormen Investitionspotentialdurch die Energiewende stark profitieren.Alle ausführlichen Fakten zur Studie finden Sie aufwww.vdzev.de/heizungswirtschaft/fachkraefte. Die Abbildung"SHK-Fachkräftebedarf und -angebot mit und ohne Energiewende" kannunter https://www.vdzev.de/presse/pressefotos/ in Druckqualitätheruntergeladen werden.Der Spitzenverband der Gebäudetechnik VdZ vertritt als einzigerBranchenverband die Interessen der dreistufigen Wertschöpfungsketteder Gebäude- und Energietechnik: Industrie, Großhandel undInstallationsgewerbe. Dazu zählen über 50.000 Unternehmen mit etwa470.000 Beschäftigten und einem Branchenumsatz von über 31 MilliardenEuro. Der Verband setzt sich für eine nachhaltige undenergieeffiziente Gebäudetechnik ein. Die Mitglieder stellenTechniken und Maßnahmen für eine wirtschaftliche Modernisierung derHeizung bereit und leisten so einen wichtigen Beitrag zur Erreichungder Energie- und Klimaziele. Das Kürzel VdZ bezieht sich auf denUrsprungsnamen "Vereinigung der deutschen Zentralheizungswirtschaft".Der Verband existiert bereits seit 1963 und ist seit 1967 Träger (undsomit Mitveranstalter) der Weltleitmesse ISH in Frankfurt.Pressekontakt:Simone JostReferentin ÖffentlichkeitsarbeitVdZ - Forum für Energieeffizienz in der Gebäudetechnik e.V.E-Mail: presse@vdzev.deTelefon: 030/2787 4408-0Original-Content von: VdZ - Forum für Energieeffizienz in der Gebäudetechnik e.V., übermittelt durch news aktuell