Xinjiang Western Animal HusbandryLohnt sich das wirklich, ?

Xinjiang Western Animal Husbandry, ein Unternehmen aus dem Markt "Verpackte Lebensmittel und Fleisch", notiert aktuell (Stand 01:00 Uhr) mit 6.08 fast gleich (+0.05 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist Shenzhen.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Xinjiang Western Animal Husbandry auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Dividende: Derzeit schüttet Xinjiang Western Animal Husbandry niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Nahrungsmittel. Der Unterschied beträgt 2,23 Prozentpunkte (0,15 % gegenüber 2,38 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Sell".

2. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Xinjiang Western Animal Husbandry in den vergangenen Wochen jedoch deutlich verbessert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Buy"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Xinjiang Western Animal Husbandry haben unsere Programme in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. Xinjiang Western Animal Husbandry bekommt dafür eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Buy" bewertet.

3. Relative Strength Index: Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet um einzuschäten, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für diesen Punkt der Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Xinjiang Western Animal Husbandry heran. Zunächst der RSI7: dieser liegt aktuell bei 47,06 Punkten, zeigt also an, dass Xinjiang Western Animal Husbandry weder überkauft noch -verkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine "Hold"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Wie auch beim RSI7 ist Xinjiang Western Animal Husbandry auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 45,82). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls mit "Hold" eingestuft. Zusammen erhält das Xinjiang Western Animal Husbandry-Wertpapier damit ein "Hold"-Rating in diesem Abschnitt.