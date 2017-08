Progammänderungen ZDFinfo 23.08.2027 / 24.08.2017

Mainz (ots) -ZDFinfo-ProgrammänderungWoche 34/17Mittwoch, 23.08.Bitte Programmänderung beachten:16.45 ZDFzeitBratmaxe, Bruzzzler & Co.Der große Grill-Test mit Nelson MüllerDeutschland 2017"ZDFzeit: Ikea, Roller & Co. - Wer ist der beste Möbel Discounter?"entfällt(weiterer Ablauf ab 17.30 Uhr wie vorgesehen)Bitte Programmänderung beachten:4.45 Kalaschnikows für TerroristenWaffenschmuggel in EuropaAlbanien/Serbien 2016"Drohnenkrieg - Tod aus der Luft" entfällt_____________________________________________________________________Woche 34/17Donnerstag, 24.08.Bitte Programmänderung beachten:13.00 Brandbomben und Beifall- Herbst ´91 in DeutschlandGeschichte treffenDeutschland 2016"Terra X: Das unsichtbare Netz - Auf den Spuren genialer Forscherund Erfinder" entfällt13.45 Damals nach der DDRFreiheit und Auflösung"Terra X: Sieg der Feuermaschine - Auf den Spuren genialer Forscherund Erfinder" entfällt14.30 Damals nach der DDRAufbruch und Abschied"Ursprung der Technik: Maschinen der Götter" entfällt15.15 Damals nach der DDRFlitterwochen und Rosenkrieg"Ursprung der Technik: Spionage" entfällt16.00 Damals nach der DDREinheitsfrust und Einheitslust"Ursprung der Technik: Schätze der Weltmeere" entfällt16.45 Damals nach der DDRSchatten der Vergangenheit"Ursprung der Technik: Ungewöhnliche Kriegsführung" entfällt17.30 Damals nach der DDRAufbruch und Chaos"Ursprung der Technik: Erfindungen der Bibel" entfällt(weiterer Ablauf ab 18.15 Uhr wie vorgesehen)_____________________________________________________________________Woche 34/17Freitag, 25.08.Bitte neue Beginnzeiten beachten:18.45 Die Frontstadt - Berlin im Kalten KriegBlockade und Luftbrücke19.30 Die Frontstadt - Berlin im Kalten KriegAufbau und Krise20.15 Die Frontstadt - Berlin im Kalten KriegMauerbau und Konfrontation21.00 Krieg der BautenDer Wettkampf der Architekten im geteilten BerlinDeutschland 201421.45 ZDF-HistoryZwischen den Zeiten - Die DokumentationDeutschland 201422.30 ZDF-HistoryDie Honeckers - Die private GeschichteDeutschland 201723.15 ZDF-HistoryDie 50 Tage des Egon KrenzDeutschland 2016(weiterer Ablauf ab 0.00 Uhr wie vorgesehen)Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell