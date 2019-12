Mit Profitipps von Rallye-Weltmeister Jan Kopecký sicher durch den Winter (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Rallye":

Mladá Boleslav (ots) -- SKODA Werksfahrer rät bei schwierigen Wetterbedingungen zu einervorausschauenden Fahrweise- "Geschwindigkeit anpassen, genügend Abstand zum Vordermannhalten und nicht ablenken lassen."- Winterreifen mit einer ausreichenden Profiltiefe von mindestensvier Millimetern sind ein MussOb bei Nässe oder Schnee: Autofahren in den Wintermonaten erfordert besondereAufmerksamkeit. Gefährlich wird es bei Temperaturen rund um den Gefrierpunkt,weil sich der Fahrbahnzustand dann schnell ändern kann. Der tschechischeRallye-Profi Jan Kopecký, SKODA Werksfahrer und WRC2-Weltmeister von 2018, gibtim Interview wertvolle Tipps, wie Autofahrer tückische Straßenverhältnissebereits frühzeitig erkennen und ihren SKODA auch unter schwierigen Bedingungensicher im Griffbehalten.Herr Kopecký, als Rallye-Fahrer sind Sie es gewohnt, bei schwierigenStreckenverhältnissen wie Nässe, Schnee und Eis unterwegs zu sein. Im normalenStraßenverkehr werden Autofahrer besonders im Herbst und Winter mit solchenBedingungen konfrontiert. Wie kann man sich darauf vorbereiten?Jan Kopecký: Den wichtigsten Ratschlag sollte jeder Autofahrer jederzeitbeherzigen, nicht nur im Herbst und Winter: Man sollte sich am Steuer nichtablenken lassen und immer vorausschauend mit ausreichendem Sicherheitsabstandund angepasster Geschwindigkeit fahren. Autofahrer sollten unbedingt denWetterbericht checken, bevor sie losfahren und gegebenenfalls mehr Zeiteinplanen. Früheres Wegfahren verhindert Stress, vor allem auf dem Weg ins Büro.Vor dem Fahrantritt sollte man das Auto komplett von Eis und Schnee befreien.Dazu zählen auch das Dach und die Motorhaube. Nur wer gute Sicht hat, kann gutreagieren. Außerdem dürfen hinterherfahrende Autos nicht durch herabfallendenSchnee oder Eis gefährdet werden. Die Fahrweise muss immer an dieStraßenverhältnisse angepasst werden. Jeder Autofahrer sollte sein Fahrzeug aufFahrten in der kalten Jahreszeit vorbereiten. Winterreifen mit einerausreichenden Profiltiefe von mindestens vier Millimetern sind ein Muss.Wie erkennt man frühzeitig, ob die Fahrbahn glatt oder rutschig ist?Kopecký: Dunklere Stellen auf der Fahrbahn sind bei niedrigen Temperaturen einZeichen für Straßenglätte, wenn es irgendwo glitzert, sollte man auf jeden Fallden Fuß vom Gas nehmen. Gerade bei Schneefall ist die Fahrbahn oft rutschig,durch das Salz wird der Schnee matschig und erhöht die Rutschgefahr zusätzlich.Das Tempo reduzieren sollte man auch bei fester Schneedecke, denn unter demSchnee könnte die Fahrfahrbahn gefroren sein, was man als Fahrer nicht sofortbemerkt. Deshalb gilt: Unbedingt vorausschauend fahren und auf den Abstandachten. Drei Sekunden Abstand zum Vordermann sollte man in solchen Situationenimmer einhalten.Wie verhält man sich am besten, wenn man auf einen glatten Fahrbahnbereichkommt?Kopecký: Regel Nummer eins: Ruhe bewahren und nicht hektisch werden. Prinzipiellsollte der Autofahrer die Geschwindigkeit bei verschneiter oder vereisterFahrbahn mindestens um die Hälfte reduzieren. Denn der Bremsweg verlängert sichbei diesen Witterungsbedingungen schnell um das Drei- bis Vierfache. Damit dasAuto nicht ins Rutschen gerät und unkontrollierbar wird, sollte abruptes Lenkenund Bremsen vermieden werden. Glauben Sie mir, privat fahre ich bei glatterFahrbahnen entweder gar nicht oder ich fahre so, als hätte ich rohe Eier imKofferraum. Bei Fahrzeugen mit manuellem Getriebe sollte man auch die Kupplungtreten, wenn das Fahrzeug ausbricht, dann müssen die Räder nur noch dieLängsführungskräfte übertragen. Kommt das Auto trotzdem in einer Kurve insRutschen, reicht es meist schon, den Lenkeinschlag ein bisschen zurückzunehmen,um wieder die richtige Richtung zu finden. Auch Spurwechsel über Schnee zwischenden Fahrbahnen hinweg funktionieren am besten, wenn man dabei die Kupplung trittund das Auto mit leicht erhöhtem Schwung auf die andere Fahrbahn rollen lässt.Nicht nur eine angepasste Fahrweise, auch die richtige Ausrüstung kann Problemebei winterlichen Fahrbahnverhältnissen verhindern. Was sollten Autofahrer imWinter unbedingt im Fahrzeug mitführen?Kopecký: Einen Eiskratzer und einen Besen zum Abkehren von Schnee sollte man imAuto unbedingt dabei haben. Bei SKODA sind diese beiden Simply Clever Featuresbeispielsweise im neuen OCTAVIA im Tankdeckel bzw. in der Türe serienmäßig mitan Bord. Manchmal kann auch ein Enteisungsspray hilfreich sein: Es erleichtertdie Arbeit wesentlich, wenn die Eisschicht besonders dick ist oder man nicht soviel Kraft hat. Bei Fahrten ins Gebirge sind Schneeketten ein Muss, dasAufziehen sollte allerdings vorher geübt werden. Im Wassertank sollten zudemausreichend Scheibenwischwasser und Frostschutzmittel sein. Bei älterenAutobatterien schadet auch ein Batteriecheck nicht, bevor man in den Winterstartet.Was kann man tun, um beim Anfahren auf glatter Fahrbahn ein Durchdrehen derRäder zu verhindern?Kopecký: Wenn man einen modernen SKODA fährt, greift in solchen Fällen meist dieTraktionskontrolle hilfreich ein. Bei Fahrzeugen mit manuellem Schaltgetriebekann man zum Anfahren auch den zweiten Gang einlegen und ein bisschen mitKupplung und Gaspedal spielen, um, den Motor nicht abzuwürgen.Pressekontakt:Ulrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTelefon: +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deKarel MüllerMedia RelationsTelefon: +49 6150 133 115E-Mail: Karel.Mueller@skoda-auto.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/28249/4478611OTS: Skoda Auto Deutschland GmbHOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell