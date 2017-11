Profite mit Patienten - Studie belegt Gewinnorientierung in Krankenhäusern

Hamburg (ots) - In Krankenhäusern wird zunehmend profitorientiertgehandelt. Das geht aus einer bislang unveröffentlichten Studiehervor, die dem NDR Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin "Markt"vorliegt. Ärzte und Geschäftsführer aus verschiedenen Klinikenbestätigen erstmals eine erschreckende Fehlentwicklung an deutschenKrankenhäusern.Die Leiter der Studie sind Prof. Dr. Karl-Heinz Wehkamp, Facharztfür Frauenheilkunde und Professor für Gesundheitsmanagement am SociumForschungszentrum der Universität Bremen, und Prof. Dr. HeinzNaegler, bis zu seiner Emeritierung Honorarprofessor an derHochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin sowie langjährigerKrankenhausmanager in Wien und Berlin. Sie haben untersucht, warumdie Patientenzahlen in Krankenhäusern ständig steigen, während sichdie Aufenthaltsdauer der Patienten immer weiter verkürzt. Dafürinterviewten sie 60 Ärzte und Geschäftsführer in zwölf Bundesländern.Das Ergebnis ihrer Studie ist erschreckend: Sie bestätigt, dass imKlinikalltag ein enormer ökonomischer Druck herrscht. Deshalb würdenetwa Patienten im Krankenhaus aufgenommen, ohne dass es medizinischnotwendig sei. Außerdem würden Patienten nicht selten aus reinwirtschaftlichen Gründen operiert. Fast alle Ärzte geben an, dasswirtschaftliche Interessen des Hauses sie häufig in ihrer täglichenArbeit beeinflussen."Wir hätten noch viel mehr Ärzte interviewen können. Die meistenhatten geradezu ein Bedürfnis darüber zu sprechen, um Öffentlichkeitund Politik wach zu rütteln", berichtet Prof. Karl-Heinz Wehkamp. Esgäbe aber auch Beispiele einer guten Zusammenarbeit zwischen Ärztenund Geschäftsführern, bei der es vorrangig um das Patientenwohl gehe,so Prof. Naegler. Das Fazit für die Macher der Studie: Das Vertrauender Patienten in die Medizin steht auf dem Spiel. Am Bett einesPatienten dürfe nicht gerechnet werden.Heute Nachmittag wird die Studie öffentlich vorgestellt: 16.00 Uhrim Konsul-Hackfeld-Haus, Birkenstr. 34, 28195 Bremen.Mehr zum Thema heute Abend (6. November) um 20.15 Uhr in derSendung "Markt" im NDR Fernsehen.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationBettina BrinkerTel.: 040/4156-2302Mail: b.brinker@ndr.dehttp://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell