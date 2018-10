Köln (ots) -Die neue Jury von "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS) istkomplett. Die Profitänzerin, Tanztrainerin und ausgebildeteChoreografin Oana Nechiti (30)*, bekannt aus "Let's Dance", wirdJurorin bei DSDS. Die rothaarige Schönheit wird in der 16. Staffelder Erfolgsshowreihe neben Erfolgsproduzent Dieter Bohlen (64), demSänger & Songwriter Xavier Naidoo (47) und Ex-DSDS-Gewinner PietroLombardi (26) die Sängerinnen und Sänger bewerten. Als Choreografinwird Oana Nechiti dabei ein besonderes Augenmerk auf dieGesamterscheinung, die Präsenz, den Willen, die Ausstrahlung undAuthentizität der Kandidaten legen. Im weiteren Verlauf der Staffelwird sie in ihrer Rolle auch die tänzerischen Qualitäten und diePerformances der Kandidaten genau im Blick haben und ergänzt somitperfekt die Jury mit einer ganz eigenen Perspektive.Oana Nechiti: "Ich freue mich riesig auf meine neue Aufgabe alsJurorin bei DSDS 2019 und meine wunderbaren Kollegen. Da die Jury mitden drei grandiosen Sängern schon perfekt aufgestellt ist, werde ichaus meinem Blickwinkel als Tänzerin die Kandidaten beurteilen. Dennnicht nur eine gute Stimme gehört zu einem Superstar, sondern auchPerformance, Ausdruck, Emotion."*Die Profitänzerin, Tanztrainerin und ausgebildete Choreographin OanaNechiti wurde am 23. Februar 1988 in Temeswar (Rumänien) geboren undlebte dort bis 2011. Oana Nechiti kann auf eine über 20-jährigeKarriere als internationale Profitänzerin und Choreografin zurückblicken. Ihre Anfänge im Tanzsport machte Oana bereits mit neunJahren. Sie stand seit ihren Junioren-Jahren stets im Finale derrumänischen Meisterschaften. Mit 14 Jahren wurde sie bereits festesMitglied des rumänischen National-Kaders. 2004 begann sie eineAusbildung an einer Schauspiel- und Choreographie-Schule in ihrerHeimatstadt Temeswar und schloss diese im Jahr 2008 mit einem Diplomals Choreographin ab. In den Jahren 2003, 2007 und 2008 vertrat sieihr Heimatland bei den Weltmeisterschaften.Seit Dezember 2009 tanzt Oana Nechiti mit ihrem Tanzpartner undheutigen Verlobten Erich Klann (ebenfalls bekannt durch 'Let'sDance').Im August 2011 zog sie nach Paderborn, um als Tanztrainerin zuarbeiten. 2012 wurden sie und ihr Partner Erich Klann Eltern einesSohnes. 2013 ging Oana Nechiti das erste Mal bei "Let's Dance" mitJürgen Milski an den Start. In den folgenden Jahren tanzte sie mitdem Ringer Alexander Leipold, Ralf Bauer, Eric Stehfest, FaisalKawusi und 2018 mit Bela Klentze. Eine weitere Teilnahme ihrerseitswar aus familiären Gründen für 2019 nicht geplant. Seit Oktober 2017betreibt das Paar in seinem Heimatort die "Millennium Tanzschule".Allerletzte BewerbungschanceDer erste Arbeitstag der neuen Jury ist am heutigen Dienstag, den 16.Oktober, auf dem Drachenfels in Königswinter, wo die Aufzeichnungenzur 16. Staffel beginnen. Parallel zu den Aufzeichnungen derJurycastings haben Sängerinnen und Sänger die allerletzte Chance,sich für die Show zu bewerben:Hier die Termine für die offenen Castings:Donnerstag, den 18.10.2018: 11:00-16:00, Drachenfelsbahn,Drachenfelsstraße 53, 53639 KönigswinterMittwoch, den 24.10.2018: 11:00-16:00, Seehotel am Kaiserstrand(Bodensee), Am Kaiserstrand 1, 6911 Lochau bei Bregenz, AUSonntag, den 04.11.2018:10:00-15:00, Hanse Gate Hamburg, Neumühlen13, 22763 HamburgZum offenen Casting bitte den Personalausweis mitbringen.Minderjährige müssen eine Einwilligungserklärung derErziehungsberechtigten mitbringen. Bewerber sollten drei Songsvorbereiten und falls sie ein Instrument spielen, können sie diesgerne mitbringen.Castingbogen und weitere Informationen zur Teilnahme unter:www.RTL.de.Pressekontakt:Anke EickmeyerRTL Television GmbHEin Unternehmen der Mediengruppe RTLProgrammpresse, Serien, ShowsTelefon: 0221 / 4567 4244Fax: 0221 / 456 4291anke.eickmeyer@mediengruppe-rtl.deOriginal-Content von: RTL Television GmbH, übermittelt durch news aktuell