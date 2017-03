Profitables Wachstum für RELX NV!

Weitere Suchergebnisse zu "Relx":

Liebe Leser,

RELX hat sich in den ersten 9 Monaten solide entwickelt und seinen Umsatz um 4% gesteigert. Angesichts der schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ist das ein solides Ergebnis. Um den profitablen Wachstumskurs weiterführen zu können, investiert RELX gezielt in den Ausbau seiner Geschäfte in den aufstrebenden Schwellenländern. Gerade dort wächst die Nachfrage nach anspruchsvoller Fachliteratur. Der steigende Wohlstand sorgt für höhere Bildungsniveaus, die sich dann direkt in den operativen Zahlen von RELX widerspiegeln.

Ein geändertes Modell könnte für die entscheidenden Wachstumsimpulse sorgen

RELX könnte sich als wichtiger Partner von aufstrebenden Universitäten etablieren. Im Vergleich zu den Industriestaaten der ersten Welt besteht hier größeres Aufwärtspotenzial. Dieses unternehmerische Potenzial könnte RELX nutzen, um seinen eigenen Wachstumskurs weiter zu befeuern. Das zweite Standbein des Wachstums bildet die Digitalisierung. eBooks liegen aktuell voll im Trend. Diesen strukturellen Wandel versucht RELX mit Bündelpreisen einzufangen.

Dabei geht es um Kombinationsangebote von gedruckten und digitalen Büchern. Wer ein gedrucktes Buch gekauft hat, kann einen Code für die digitale Version kostenfrei oder vergünstigt erhalten – und umgekehrt. Das Modell ist nicht neu, könnte bei RELX aber für die entscheidenden Wachstumsimpulse sorgen. Gleichzeitig investiert der Konzern in den Ausbau seiner Fachzeitschriften in den Bereichen Recht, Wissenschaft und Forschung.

Jetzt wird das Geheimnis alter Börsen-Millionäre gelüftet…

… denn heute können Sie den Bestseller: „Börsenrente: Reich im Ruhestand!“ von Börsen-Guru Volker Gelfarth kostenlos anfordern. Während andere Anleger für dieses Meisterwerk 39,90 Euro zahlen müssen, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit Übernahmen reich an der Börse werden.

Ein Gastbeitrag von Volker Gelfarth.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse