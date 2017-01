Profitables Wachstum bei Villeroy & Boch!

Liebe Leser,

Produkte von V&B sind nach wie vor gefragt. In den ersten 9 Monaten ist der Konzern profitabel gewachsen. Im gleichen Zeitraum stieg der Auftragsbestand um 36% auf 85,9 Mio €. Sowohl im Inland als auch im Ausland hat V&B besser abgeschnitten. Der DeutschlandUmsatz stieg sogar um 6,6% auf 176,9 Mio €. Das niedrige Zinsniveau treibt die Baukonjunktur in weiten Teilen Europas und spielt damit auch der Sparte Bad und Wellness in die Karten. Der Spartenumsatz stieg um 6,9% auf 395,5 Mio €. Noch höher waren die Wachstumsraten in Deutschland, Schweden und den BeneluxLändern.

In Russland, Südkorea und China ging es kräftig nach oben

Vor allem das einfach zu reinigende spülrandlose WC kommt bei den Kunden gut an. Die Sparte Tischkultur lag mit 199,2 Mio € um 4,4% unter Vorjahresniveau. Verantwortlich waren schwache Geschäfte in wichtigen Märkten wie Deutschland, Großbritannien und

den USA. In Russland, Südkorea und China ging es dagegen kräftig nach oben. Besonders in China profitierte V&B von einem starken Projektgeschäft mit Hotels und Restaurants. Ein wachstumsstarker Vertriebskanal ist daneben der Online-Handel.

Die Jahresprognose wurde bestätigt: ein Umsatzwachstum von 3 bis 6% sowie ein Anstieg des operativen Ergebnisses um 5 bis 10%. 2015 hatte V&B operativ 43,5 Mio € verdient. Mit Investitionen in den Ausbau des margenstarken eigenen Einzelhandels und in die Modernisierung der Produktion schafft V&B die Grundlage für eine Fortsetzung des Erfolgskurses. Zudem winken im laufenden Jahr Sondererträge aus dem Teilverkauf eines ehemaligen Werksgeländes in Luxemburg.

Jetzt wird das Geheimnis alter Börsen-Millionäre gelüftet…

… denn heute können Sie den Bestseller: „Börsenrente: Reich im Ruhestand!“ von Börsen-Guru Volker Gelfarth kostenlos anfordern. Während andere Anleger für dieses Meisterwerk 39,90 Euro zahlen müssen, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit Übernahmen reich an der Börse werden.

Ein Gastbeitrag von Volker Gelfarth.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse