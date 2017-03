Unterföhring (ots) -Endlich einen Sitzplatz im ICE gefunden, schnell das Gepäck aufden Sitz nebenan gestellt, plötzlich klopft es an der Scheibe - undSekunden später ist die Handtasche weg. Mit diesem Trick werden immerhäufiger ahnungslose Bahnreisende um ihre Wertsachen gebracht. Nursechs Prozent* aller Taschendiebstähle in Deutschland werdenaufgeklärt. Aber was kann jeder Einzelne dafür tun, dass es gar nichterst so weit kommt? Die Antwort hat Moderator Peter Giesel in derersten Ausgabe des neuen Magazins "Sicher ist sicher - Das Magazinfür Ihren Schutz" ab 20. März 2017, montags bis freitags um 18:55 Uhrbei kabel eins."Sicherheit betrifft jeden - ob im Beruf, zu Hause oder in derÖffentlichkeit. Wichtig ist ein unaufgeregter Umgang mit dem Themaohne dabei die Ernsthaftigkeit zu verlieren. Wir wollen ganz konkreteTipps für den Alltag geben, den Zuschauern die Menschen vorstellen,die Deutschland jeden Tag sicherer machen, und ihnen auch zeigen, wiederen Arbeit funktioniert", sagt Moderator Peter Giesel.Zum Ersten, zum Zweiten, zum Dritten! Direkt vor "Sicher istsicher" hilft um 17:55 Uhr der ostfriesische Auktionator JohannesWallow bei "Schätze unterm Hammer - Ein Auktionator schlägt zu"versteigerungswilligen Kunden aus ganz Deutschland, ihreaußergewöhnlichen Exponate für möglichst viel Geld zu verkaufen. AmMontag stehen u. a. eine Simson Schwalbe (Kult-Kraftrad aus derehemaligen DDR) sowie vier antike Kaffeemühlen zum Angebot. DieVerkäufer haben die Wahl: Gehen sie einen Deal mit einemprofessionellen Händler ein oder geben sie ihren Schatz in Wallowsnervenaufreibende Auktion mit ungewissem Ausgang?* Polizeiliche Kriminalstatistik 2015 BRD, BundeskriminalamtDer neue Vorabend bei kabel eins von Montag bis Freitag ab 20.März 2017:16:55 Uhr: "Abenteuer Leben täglich" mit Seraphina Kalze17:55 Uhr: "Schätze unterm Hammer - Ein Auktionator schlägt zu"mit Johannes Wallow18:55 Uhr: "Sicher ist Sicher - Das Magazin für Ihren Schutz" mitPeter Giesel"Schätze unterm Hammer" wird von der Good TimesFernsehproduktions-GmbH für kabel eins produziert, von der Janus TVGmbH kommt "Sicher ist sicher".Kontakt:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Eva Gradl / Christiane MaskeKommunikation/PR Factual & Sports Tel.: 089/9507-1127 / -1163Eva.Gradl@ProSiebenSat1.com Christiane.Maske@ProSiebenSat1.comBildredaktion:Johanna Brinkmann Tel.: 089/9507-1161Johanna.Brinkmann@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: kabel eins, übermittelt durch news aktuell