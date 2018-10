Profiler Suzanne Grieger-Langer präsentiert neues Buch zum Thema Cybermobbing (FOTO)

Frankfurt (ots) -"Cool im Kreuzfeuer" hilft Opfern von Rufmordkampagnen, sicherdurch die Krise zu kommenAm 10. Oktober, im Rahmen der Frankfurter Buchmesse, stelltSuzanne Grieger-Langer ihr neues Buch "Cool im Kreuzfeuer -Schlammschlachten, Cybermobbing und Rufmordkampagnen souveränüberstehen vor". Um 10.00 Uhr spricht sie im Yogi Tea Lesezelt. DasBuch ist autobiografisch, denn die renommierte Profilerin wurdeunlängst selbst Opfer einer beispiellosen Hetzjagd auf ihreReputation. Im Buch nennt sie Ross und Reiter, enthüllt, wie Rufmordeim Internet funktionieren und zeigt die Schattenseiten einerDigitalisierung auf, in der jeder Influencer werden kann - leichtesSpiel für Aggressoren. "Cool im Kreuzfeuer" ist ein Sachbuch, dasinformieren und aufklären soll. Zugleich ist es ein Krimi, dennSuzanne Grieger-Langer ermittelt, stellt Fragen und findet nach undnach heraus, wer die Aggressoren sind, mit welchen Methoden siearbeiten, wer sie bezahlt und was Plattformen wie Wikipedia damit zutun haben. Und es ist ein Enthüllungsbuch, das hinter die Fassadenvermeintlich seriöser Quellen im Internet schaut. Der Leser wirdmitgenommen auf eine kriminalistische Reise, bei der er in jedemKapitel dazu lernt.In Deutschland ist laut aktuellen Schätzungen mindestens jederDritte schon einmal Opfer einer Cybermobbing-Attacke geworden.Digitale Schlammschlachten und Rufmordkampagnen im Internet zählen zuden Schattenseiten der Digitalisierung. "Und sie können jedentreffen: jederzeit und überall", macht Suzanne Grieger-Langerdeutlich. In ihrem neuen Buch erklärt die Bestseller-Autorin undUnternehmerin deswegen auch, was Betroffene tun können, um Angriffeaus dem Netz Schritt für Schritt sicher zu überstehen. "Das ist einbreites Phänomen. Nicht selten geht es an die Existenz. Rufmord undTerror aus dem Netz sind keine Kleinigkeit. Es kann fast jedentreffen."Profiler Suzanne, unter diesem Namen ist Suzanne Grieger-Langerihrem Millionenpublikum bekannt, macht auf rund 200 Seiten deutlich,was es für Menschen sind, die Rufmord betreiben, welchen SchadenTrolle und Hater anrichten können, welche Motive sie haben und wiesie bei ihren perfiden Denunzierungen vorgehen. Leser erfahren hiernicht nur, wie sie Angriffe auf ihren guten Ruf am effektivstenabwehren, sondern auch, wie sie den Tathergang rekonstruieren undTätermotive treffsicher entschlüsseln können. Denn: "Nur wer seineFeinde kennt, kann sie erfolgreich bekämpfen", weiß die gefragteVortragsrednerin. Anhand vieler Fallstudien bekannterPersönlichkeiten erklärt die renommierte Expertin - juristisch,psychologisch und faktisch belegt - welche Techniken und Tricks Täterverwenden und wie man sich verhalten sollte, um die Krise unbeschadetzu überstehen."Um ins Fadenkreuz zu geraten, muss man erst einmal interessantsein. Das ist natürlich nur ein schwacher Trost. Doch es isttatsächlich so, dass nur der angegriffen wird, der wahrnehmbar ist.Das bedeutet, dass jeder, der erfolgreich ist, in Gefahr geratenkann, angegriffen zu werden", verrät sie. Die Angriffe erfolgenhinterrücks und unerwartet: Entweder werden kleinste Verfehlungenunendlich aufgebauscht und alle bisherigen Leistungen ignoriert, oderaber es werden wilde Lügen verbreitet. Derart mit Dreck beworfenwissen die meisten Opfer nicht, wie ihnen geschieht - und schon garnicht, wie sie darauf reagieren sollen. Besonders tragisch: "Werfalsch reagiert, kippt mitunter noch Wasser auf die Mühlen derAngreifer", betont Profiler Suzanne. In "Cool im Kreuzfeuer" bekommenOpfer von Cybermobbing und Rufmordkampagnen, aber auch Menschen, diesich präventiv mit dem Thema befassen wollen, um im Ernstfallhandlungsfähig zu sein, das nötige Rüstzeug an die Hand, um sichbestmöglich zu schützen.Weitere Informationen über Suzanne Grieger-Langer, Profiling, ihrneues Buch und zu ihrer aktuellen Bühnenshow gibt es unterwww.profilersuzanne.com undhttps://profilersuzanne.com/cybermobbing-cool-im-kreuzfeuer.HintergrundSuzanne Grieger-Langer ist die Frontfrau der Grieger-Langer Gruppeund seit rund 25 Jahren erfolgreiche Unternehmerin in einem volatilenMarkt. Suzanne Grieger-Langer ist Wirtschaftsprofiler. Die Erkennungvon persönlichen Potenzialen, aber auch von Betrug, sind ihrtägliches Geschäft. Die von ihr entwickelten Methoden gelten alsMeilenstein der Betrugserkennung. Die Bestseller-Autorin undVortragsrednerin lehrte an verschiedenen Hochschulen und ist auchheute noch als Dozentin und Lehrbeauftragte aktiv. Sie ist gefragteExpertin in der Wirtschaft und in den Medien, wenn es umPersönlichkeitsentwicklung, Sicherheit und Schutz vorUnternehmensrisiken geht. Sie kreiert mentaleSicherheitsarchitekturen für Top-Entscheider und analysiert Gegner inexistentiellen Verhandlungen. Ihr Profiling ist der Schlüssel zu 7Milliarden Menschen. Sie hilft, die Untiefen des Lebens zuumschiffen.