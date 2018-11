Berlin/Graz (ots) -Profikicker und Fans verschiedener Fußballklubs engagieren sich indiesem Jahr für die Geschenkaktion "Weihnachten im Schuhkarton". DerFC Red Bull Salzburg und seine Fanklubs riefen bereits vor Wochen zumMitpacken auf. Im Rahmen einer Stadionaktion am 4. November wird dieAktion von "Weihnachten im Schuhkarton"-Leiter Rainer Saga in derHalbzeitpause präsentiert. Zuvor hatten bereits die Profis des Klubsgemeinsam mit Angestellten der Geschäftsstelle eine eigene Packpartyveranstaltet. Geschäftsführer des FC Red Bull Salzburg, StephanReiter, erklärt: "Als Fußballverein mit einem der größten Kinderclubsund vielen Familien im Stadion stehen wir zu unserer sozialenVerantwortung. Wir hoffen, dass wir so auch viele unserer Fans dazumotivieren können, mit einem gefüllten Schuhkarton bedürftigenKindern zu Weihnachten eine kleine Freude zu bereiten." Auch der FCWacker Innsbruck will kurz vor dem Abgabeschluss am 15. November nochdie Werbetrommel rühren. In Deutschland hatten Fanklubs des VfLWolfsburg zum Mitpacken aufgerufen und an mehreren Heimspielen Paketeangenommen.Rund 5.000 Abgabeorte nehmen bis 15.11. Päckchen entgegenNoch bis 15. November können mit neuen Geschenken befüllteSchuhkartons für bedürftige Kinder zu rund 5.000 offiziellenAbgabestellen gebracht werden. Als Teil der internationalen Aktion"Operation Christmas Child" werden Kinder in rund 100 Ländernerreicht. Da die Transporte und Betreuung der Ehrenamtlichen nurdurch Spenden finanziert wird, empfiehlt der Trägerverein Geschenkeder Hoffnung eine Spende von acht Euro pro beschenktem Kind. Werwenig Zeit hat, kann auch online mitpacken. Alle Packtipps,Abgabestellen und weitere Informationen erfährt man unterwww.weihnachten-im-schuhkarton.org oder +49 (0)30-76 883 883.Spendenkonto: DE12 3706 0193 5544 3322 11 bei der Pax-Bank eG (BIC:GENODED1PAX).Über "Weihnachten im Schuhkarton""Weihnachten im Schuhkarton" ist Teil der internationalen Aktion"Operation Christmas Child" des christlichen Hilfswerks Samaritan'sPurse. Im vergangenen Jahr wurden weltweit rund 11 Millionen Kinderin über 100 Ländern durch die Aktion erreicht. Die Schuhkartons ausdem deutschsprachigen Raum gingen 2017 nach Bulgarien, Georgien,Litauen, Moldau, Montenegro, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, indie Ukraine und die Mongolei.Pressekontakt:Tobias-Benjamin Ottmar c/o Theresa Wernerpresse@geschenke-der-hoffnung.org+49 (0)30 76 883 434Original-Content von: Weihnachten im Schuhkarton, übermittelt durch news aktuell