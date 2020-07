Profi-Radteam JUMBO-VISMA in der Zillertal Arena

Zell im Zillertal (ots) - Das weltbekannte niederländische Profi-Radteam JUMBO-VISMA bereitet sich zur Zeit in Gerlos auf die kommenden "Klassiker" im Radsport vor.Das Team JUMBO-VISMA ist aktuell das erfolgreichste niederländische Radsport-Team im UCI World Ranking und zählt zu den Favoriten auf den Gesamtsieg bei der diesjährigen Tour de France. Um so mehr freut es die Verantwortlichen der Zillertal Arena, dass es gelungen ist, Team JUMBO-VISMA vom 07. bis 21. Juli 2020 zum Trainingscamp nach Gerlos zu holen."Die Zillertal Arena ist aufgrund der umfangreichen Trainingsmöglichkeiten die perfekte Location für uns. Fordernde Anstiege und flache Straßen machen Gerlos zu einem idealen Ausgangspunkt. Es wurde Zeit, dass wir endlich wieder gemeinsam trainieren können", so JUMBO-VISMA Performance Coach Tim Heemskerk."Das Zillertal ist für mich ein wahres Rennrad-Mekka. Einige talentierte Fahrer, die es bis an die Weltspitze geschafft haben, haben hier ihre Wurzeln. Es ist daher absolut naheliegend, dass das meiner Meinung nach derzeit weltbeste Radsportteam, die wunderschöne Bergwelt der Zillertal Arena zum Trainieren nutzt", so Thomas Pupp, Teammanager der Talentschmiede Tirol KTM Cycling Team, über die Anwesenheit des JUMBO-VISMA Teams in Gerlos."Wir hoffen, dass das ganze Team viel Kraft in jeglicher Hinsicht in unserer herrlichen Region tanken kann, um im Spätsommer erfolgreich bei den großen internationalen Radrennen antreten zu können. Wir drücken die Daumen!", so Zillertal Arena Marketing Leiterin Annemarie Kröll.Tourismusverband Zell-Gerlos Geschäftsführer Christian Daum führt weiter aus: "Wir freuen uns auf das entgegengebrachte Vertrauen in unsere Region und in das Hotel Schönruh in Gerlos. Der Aufenthalt eines professionellen Spitzen-Sportteams zeigt uns, dass wir uns für unsere Gäste bestens gerüstet haben. Egal ob Rennrad oder Mountainbike - in der Zillertal Arena gibt es eine große Vielfalt an Strecken zu entdecken."Pressekontakt:ZILLERTAL ARENAZeller Bergbahnen Zillertal GmbH & Co KGRohr 23 I 6280 Zell im ZillertalSandra Biberger, http://B.Sc.e-mail: mailto:sandra.biberger@zillertalarena.comTel: 0043/(0)5282/7165-233Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/77853/4649993OTS: Zillertal ArenaOriginal-Content von: Zillertal Arena, übermittelt durch news aktuell