Hamburg (ots) -Professor Dr. Andreas Michalsen ist Internist und Kardiologe, vorallem aber ein weltweit angesehener Professor für Naturheilkunde. Ersucht nach den Wurzeln der menschlichen Gesundheit, den innerenWiderstandskräften - und nicht nach Krankheiten. Sein Buch "Heilenmit der Kraft der Natur" steht seit Monaten ganz oben in denBestsellerlisten. In Happinez (EVT 31.08.) erzählt der 55-Jährige,wie er seine spirituelle Insel fand, was Menschen in Balance hält undwelche Ernährung empfehlenswert ist.Der Intensivmediziner lernte bei seiner Arbeit, dass Natur undhochmoderne Medizin keine Gegensätze sind: "Je mehr ich mich damitbeschäftigte, umso deutlicher wurde mir bewusst, wie eng Körper undSeele miteinander verknüpft sind. Das öffnete mich für eine gewisseGanzheitlichkeit, ja: Spiritualität." Besondere Aufmerksamkeitwidmete er der Wirkung von bewusstem Verzicht - etwa durch Fasten:"Es erhöht die Selbstwirksamkeit - unsere Einsicht, unsereMotivation, an unserem Lebensstil etwas zu ändern. Das stärkt unskörperlich und seelisch."Nicht nur beruflich beschäftigt sich Michalsen mit spirituellenHeilkräften, auch privat ist ihm ein ausgewogenes Verhältnis vonKörper und Geist wichtig. Was ihm dabei hilft: Meditation. "Mit derMeditation habe ich meinen spirituellen Zugang gefunden. Durch sielerne ich, mich von meinem Ego, der Ich-Zentriertheit besser zudistanzieren. Meine eigene Endlichkeit wird klarer. MeineLebenslinie. Es hilft mir, das Warum, das Wohin zu erkennen", erklärter. Obwohl sich der Körper auch beim Schlafen entspannt, sei es nichtmit dem Zustand der Meditation vergleichbar: "Wichtig ist ein tiefes,aktives Entspannen. Die Präsenz beim Meditieren, diese absichtsloseKonzentration bringt uns spürbar in Balance. Schenkt uns Vitalität,Urvertrauen. Zeitlosigkeit. Das Gefühl, dass uns alle Türenoffenstehen. Für mich bedeutet das im besten Fall auch: innereFreiheit."Für Michalsen ist Essen nicht nur Genuss und Heimat - esentscheidet auch darüber, wie man sich fühlt. Er hat sich viele Jahreintensiv mit Ernährungsstudien auseinandergesetzt und fasst dieErgebnisse zusammen: "Sehr viel Gemüse. Obst ist gut. Aber, mitAusnahme der Beeren, nicht ganz so wichtig wie Gemüse. Sehr vielgesundes Fett aus Olivenöl, Leinöl, Rapsöl, Nüssen, Avocados, Lein-und anderen Samen. Vollkorngetreide. Gewürze. Weniger wichtig alsursprünglich gedacht, ist Fisch." Ernährungs-Regeln - wie fünfleichte, kleine Mahlzeiten am Tag - sind für den Mediziner längstüberholt: "Iss zweimal, dafür sättigend. Vor allem: keine Snackszwischendurch. Auch nicht, wenn sie gesund sind - wie Cranberries,Chia-Samen. Das ist jedes Mal Verdauungs- Stress für den Körper!"Hinweis für die Redaktionen:Der vollständige Bericht erscheint in der neuen Happinez (ab 31.August im Handel). Hinweis für die Redaktionen:
Der vollständige Bericht erscheint in der neuen Happinez (ab 31.
August im Handel). 