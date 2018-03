Professionelle Zahnreinigung - Sinn, Zweck und Finanzierung der wichtigen Vorsorgemaßnahme

Aalen (ots) - Die zahnmedizinische Versorgung in Deutschland istüber die letzten Jahrzehnte besser geworden. Einen wesentlichenBeitrag zum Erhalt des natürlichen Zahnmaterials leistet beiMillionen Bundesbürgern die professionelle Zahnreinigung, die vombehandelnden Zahnarzt durchgeführt wird. Im Rahmen dieser Zahnpflegefindet eine Reinigung von Zähnen und Zahnfleisch statt, wie sie mitder Zahnbürste zu Hause nicht möglich wird. Sascha Huffzky, Expertefür Zahnzusatzversicherungen, zeigt hierbei, wie die Kosten für diesewichtige Präventionsmaßnahme einfach und preiswert an einenVersicherer abgegeben werden können.Die professionelle Zahnreinigung - ein wertvoller Beitrag für denZahnerhaltWährend täglich eine mehrfache Zahnreinigung mit einerelektrischen Zahnbürste und hochwertiger Zahncreme von jedem Zahnarztempfohlen wird, reicht diese nicht für eine umfassende Zahnpflegeaus. Ein Problembereich sind die Zahnfleischtaschen, die um die Zähneliegen und nicht beim Zähne putzen erreicht werden. Diese bietengenauso wie schwer zu erreichende Zwischenräume der Zähne eine Basisfür die Ansiedlung von Bakterien im Mundraum. Und diese sind dieBasis für Karies oder eine chronische Zahnfleischentzündung, derParodontitis.Aktuelle Studien belegen, wie sich die Zahngesundheit in denletzten Jahrzehnten in Deutschland positiv entwickelt hat. So zeigtdie Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung (KZBV) in ihren Daten undFakten auf, wie die Karieserfahrung von 12-jährigen zwischen 1989 und2014 von 4,1 auf 0,4 betroffene Zähne zurückgegangen ist. Auch amanderen Ende des Spektrums zeigen sich positive Entwicklungen,zwischen 1997 und 2014 konnten junge Senioren ihr natürlichesZahnmaterial von durchschnittlich 10,4 auf 16,9 Zähne steigern.Die Gründe für solch positive Zahlen sind vielfältig,beispielsweise wird von vielen Bundesbürgern auf den Verzicht aufsehr zuckerhaltige Lebensmittel geachtet. Doch auch die Versorgungdurch den Zahnarzt und die angebotenen Präventionsmaßnahmen spielenein, wobei die professionelle Zahnreinigung (PZR) als erstes zunennen ist. Diese wird von immer mehr Bundesbürgern in Anspruchgenommen und hat ihren Beitrag zu den positiven Entwicklungengeleistet.Welche Kosten fallen für die PZR an?Bei der professionellen Zahnreinigung wird jeder Zahn sowie diezugehörige Zahnfleischtasche gründlich gereinigt und von Bakterienund anderen Erregern befreit. Welche Kosten für die Behandlunganfallen, hängt somit von der Anzahl und dem Zustand der Zähne unddem Umfang der benötigten Zahnreinigung ab. So wird eine umfassenderePflege und Behandlung nötig, wenn bereits ein erkennbarer Befall mitBakterien vorliegt und die Zahngesundheit gefährdet ist.Eine sehr einfache professionelle Zahnreinigung für wenige Zähnebeginnt bei 40 Euro, sehr umfassende Maßnahmen können 200 Euro undmehr erreichen. Durchschnitt werden für das natürliche Gebiss vonErwachsenen mit kaum fehlendem Zahnmaterial zwischen 70 und 80 Eurofür eine professionelle Zahnreinigung anfallen. Von Zahnärzten wirdempfohlen, dass die professionelle Zahnreinigung bei jedem regulärenBesuch in Anspruch genommen wird, also zweimal pro Jahr. FürPatienten heißt dies, circa 150 Euro pro Jahr für diese Form derPrävention einrechnen zu müssen. Und hier kommt dieZahnzusatzversicherung ins Spiel.Müssen die Kosten für die professionelle Zahnreinigung selbstgezahlt werden?Bei der PZR handelt es sich nicht um eine Standardleistung dergesetzlichen Krankenkassen. Wenn Sie diese Form der Zahnpflege und-reinigung beanspruchen möchten, werden Sie diese aus eigener Taschezahlen müssen. Einzelne Krankenkassen in Deutschland gewähren auffreiwilliger Basis einen Kostenzuschuss. Dieser liegt meist im hohenzweistelligen Bereich und deckt so maximal eine professionelleZahnreinigung pro Jahr ab.Durch den Abschluss einer Zahnzusatzversicherung wird es möglich,höhere Kosten abzudecken und so die Behandlung auch zweimal im Jahrzu genießen. Fast jede Versicherung in Deutschland mit Tarifen imGesundheitsbereich führt die Zahnzusatzversicherung und hält indieser die professionelle Zahnreinigung als ein Tarifelement fürInteressenten bereit. In vielen Fällen wird auch hier mit einerObergrenze geeignet. Diese deckt mit 150 bis 200 Euro jedoch fastimmer die empfohlenen zwei Reinigungen pro Jahr ab.Mit einer Zahnzusatzversicherung richtig abgesichertSascha Huffzky weißt als Experte für Zahnzusatzversicherungen aufdie vielfältige Tarifgestaltung der Versicherer hin. So steht bei denmeisten Tarifen die Kostenerstattung für hochwertigen Zahnersatz imVordergrund. Eher einen Schwerpunkt auf Vorbeugemaßnahmen wie dieprofessionelle Zahnreinigung zu legen, ist in jungen Jahrenempfehlenswerter. Schließlich liegt hier oft noch natürlichesZahnmaterial in einem guten Zustand vor, das es zu erhalten gilt. Umeinen individuell geeigneten Tarif zu finden und zu fairen Preisenabzuschließen, ist ein spezialisiertes Vergleichsportal fürZahnzusatzversicherungen wie www.zahnzusatzversicherung-direkt.de derrichtige Anlaufpunkt im Internet.https://www.zahnzusatzversicherung-direkt.deUm sich erstmals mit dem Erhalt des eigenen Zahnmaterials durchdie Reinigung beim Zahnarzt zu befassen, ist das Informationsblatt"Professionelle Zahnreinigung"(https://www.bzaek.de/professionelle-zahnreinigung.html) derBundeszahnärztekammer die ideale Lektüre. Durch diese lässt sich eindetaillierter Einblick gewinnen, wie die Behandlung genau aussiehtund in welchen Schritten die professionelle Zahnreinigung erfolgt.Schnell sollte sich hierdurch zeigen, dass die Maßnahme für jedenBundesbürger sinnvoll ist und der Abschluss einerZahnzusatzversicherung für die Kostenübernahme durch einenVersicherer lohnt. Mit einem sachlichen und rechnerischen Vergleichder Tarife zeigt sich, wie die verschiedenen Schwerpunkte einerAbsicherung aussehen können und wie preisgünstig eine Präventionaussehen kann.