Professionelle Zahnreinigung bei Patienten besonders gefragt - DENT-NET® ermöglicht die PZR für Versicherte in weiten Teilen kostenlos

Essen (ots) - Die Arztempfehlung jameda bestätigt die besondereBedeutung der professionellen Zahnreinigung mit einer Umfrage unter1.029 Patienten. Demnach gaben 65% der Befragten an, dieprofessionelle Zahnreinigung mindestens einmal im Jahr in Anspruch zunehmen. Unregelmäßig nutzen dagegen 19% aller befragten Teilnehmerdas Angebot ihres Zahnarztes. Ganze 16% haben eine professionelleZahnreinigung bislang noch nicht durchführen lassen.Großes Vertrauen in die Wirksamkeit der PZR setzen vor allem dieüber 60-Jährigen mit einem Gesamtanteil von 67%. Wesentlicher Grundfür die Entscheidung eine professionelle Zahnreinigung nichtdurchführen zu lassen sind unter vielen Befragten die Kosten.Besonders für Patienten im Alter zwischen 20 und 29 Jahren hängt dieWahl davon ab. Damit nehmen 25% der Befragten die professionelleZahnreinigung nicht wahr, weil sie Ihnen zu teuer ist. Nur wenigegesetzliche Krankenkassen sind bereit, die Kosten vollständig zuübernehmen und so das verantwortungsvolle Verhalten ihrerVersicherten zu fördern.Im DENT-NET®, einem der größten Zahnärztenetzwerke in Deutschland,sind professionelle Zahnreinigungen für Versicherte häufig kostenlos.Die über 30 Krankenkassen ermöglichen mehrheitlich ihren Versichertenohne eigene Zuzahlung bis zu zwei Behandlungen im Jahr. Die über 950am DENT-NET® teilnehmenden Zahnarztpraxen führen diese nachqualitätsgesicherten Standards der Bundeszahnärztekammer durch.Als Fazit kann festgehalten werden, dass die kostenfreieprofessionelle Zahnreinigung im DENT-NET® sicherstellt, dass keinPatient aus Kostengründen auf diese wichtige prophylaktische Maßnahmezur Zahngesundheit verzichten muss. Innovative Konzepte wie DENT-NET®bilden deshalb einen wichtigen Baustein zur Sicherstellung derZahngesundheit in Deutschland.