Professionelle Unterstützung für Maker und Erfinder / Das Maker-Stipendium von EIGHTPRODUCTS und der Maker Faire

Hannover (ots) - EIGHTPRODUCTS und die Maker Faire vergeben inKooperation bis zu zehn Maker-Stipendien und helfen damit, innovativeIdeen zur Marktreife zu bringen; individuelle Begleitung inklusive.Wer für seine Idee brennt und am besten schon einen Prototyp seinerErfindung gebaut hat, kann sich ab sofort unterstipendium@maker-faire.de bewerben. Das Konzept des Maker-Stipendiumsstellen die Partner auf der 4. Maker Faire im FEZ-Berlin am 26. und27. Mai vor.Der im Juni letzten Jahres ins Leben gerufene EIGHTPRODUCTSInnovation Hub richtet sich an Gründer und Innovatoren. "Wir liebenInnovationen und die besten Ideen entstehen in Bastelkellern, Garagenund Werkstätten", sagt Marco Neidhart, Senior Innovation Lead vomInnovation Hub EIGHTPRODUCTS. "Leider werden die tollen Projekteoftmals gar nicht vermarktet - hier wollen wir ansetzen. Gemeinsammit den Organisatoren der Maker Faire Berlin haben wir dasMaker-Stipendium aus der Taufe gehoben, mit dem wir die Ideen zumFliegen bringen wollen."Von der Produktentwicklung, über Finanzierung, ERP und IT sowiePatentrecht bis hin zur Marketing-Unterstützung etwa im Make-Magazinund auf der Maker Faire: das Maker-Stipendium hilft Makern, sich aufdas Wichtigste zu fokussieren, nämlich auf ihre Idee, ihr Produkt."Gerade auf den Maker Faires treffen wir immer wieder Bastler, dieaus einem Bedarf heraus Produkte entwickelt haben, die einen echtenMehrwert bieten und als innovativ gelten dürfen. Quasi etwas, woraufdie Welt gewartet hat und noch kein Produzent vorher darauf gekommenist. Es gibt bei uns Maker, die ihre Ideen gerne der Allgemeinheitkostenfrei zur Verfügung stellen, aber auch welche, die damit einBusiness verfolgen. Nur ist nicht jeder dieser Erfinder einUnternehmer. So kann es kommen, dass ihre spannenden Ideen über denPrototypen-Status nicht hinausgehen", ergänzt Daniel Rohlfing,Senior-Produktmanager der Maker Faire. "Genau das wollen wir mit demStipendium ändern und bieten zusammen mit unserem KooperationspartnerUnterstützung an."Ganz wichtig beim Maker-Stipendium: Teilnehmende Maker bleibenimmer die Urheber. Bei einer Patenteintragung wird ihr Name genannt.Sollten eingereichte Ideen nicht überzeugen, hilft konstruktiveKritik und ein großes Netzwerk mit Tipps, um noch besser zu werden.Weitere Details gibt es unter: www.eightproducts.com oder auf derMaker Faire Berlin.Über EIGHTPRODUCTSDer EIGHTPRODUCTS Innovation Hub ist eine Innovationsplattform derBerliner Chal-Tec GmbH. EIGHTPRODUCTS bietet Gründern und Innovatorendie Möglichkeit, Ideen zu Hardware-Produkten oder Geschäftspläneneinzureichen und gemeinsam mit Chal-Tec zur Marktreife zu bringen.Chal-Tec vertreibt und entwickelt Produkte aus den Bereichen Haushalt& Garten, Unterhaltungselektronik & Audio und Gesundheit & Sport. DasUnternehmen vereint dabei alle Elemente der vertikalenWertschöpfungskette. Bislang hat Chal-Tec bereits über 3.500 eigeneProdukte zur Marktreife gebracht und beweist damit seineInnovationskraft.Über die Maker FaireDie Maker Faire ist ein Festival für Inspiration, Kreativität undInnovation. Ihren Ursprung hat sie in den USA. Die Amerikanersprechen von "The Greatest Show (& Tell) on Earth" und meinen damit,dass eine Maker Faire zum einen eine Wissenschaftsmesse ist, zumanderen eine Art Jahrmarkt und zeitgleich etwas vollkommen Neues. Esist ein familienfreundliches Festival für Inspiration, Kreativitätund Innovation. Weltweit sind es bereits über 772 Veranstaltungen.Präsentiert wird die Maker Faire vom Magazin Make: Ziel der Make istes, Leserinnen und Leser zu inspirieren, das Wissen zu vermittelnselbst tätig zu werden, die Technik zu verstehen und eigenenTechnik-Ideen freien Lauf zu lassen.