Professionelle Überwachungskamera ohne Kabelsalat - Sicherheitskamera mit Solartechnik: die neue Pro3-S von luis energy

Die neue wartungsfreie und energiesparende Mobilfunk-SolarkameraPro3-S von luis energy ermöglicht ab jetzt die zuverlässigeÜberwachung von Gebäuden, Verkehrsknotenpunkten, Baustellen undähnlichen Großflächen. Diese komplett solarbetriebene Kamera besitztdiejenige Zuverlässigkeit, Präzision und moderne Technik, dieanspruchsvolle Kunden im alltäglichen Betrieb brauchen - und durchdas Mobilfunkmodul arbeitet die Solarkamera Pro3-S völlig unabhängigvon klassischen Internetverbindungen.Scharfe Aufnahmen an 365 Tagen im JahrDurch HD-Videotechnik und damit eine Auflösung von 1.920 * 1.080Pixel werden selbst kleinste Details sichtbar. Dies gilt sowohl beiAufnahmen in vollem Tageslicht als auch bei Nacht: Sechs integrierteLEDs leuchten bis zu 150 Meter weit und machen damit auch beiabsoluter Dunkelheit Objekte und Personen erkennbar. Das von luisenergy entwickelte Konzept sieht weiterhin die Verwendung vonSolartechnik für die Stromspeisung vor. Die luis energy Pro3-Sarbeitet damit unabhängig vom Stromnetz vor Ort. Da die Kamera selbsteinen nur sehr niedrigen Strombedarf hat, arbeitet sie auch inWintermonaten bei einer nur schwachen Sonneneinstrahlung pro Tagzuverlässig.Um die Detailerkennung noch zu verbessern, verfügt das Objektivüber einen vierfachen Zoom. Selbst weit entfernte Objekte lassen sichmit dieser Überwachungskamera deutlich besser erkennen als mitherkömmlichen Geräten. Bei der Einrichtung greift luis energyaußerdem selbst unter die Arme: Eine kostenlose Einrichtungshilfebegleitet via Telefon alle Kunden, die das Maximum aus Performanceund Funktionen aus Ihrer neuen Kamera herausholen möchten.Ideal für große Flächen aller ArtNeue Baustellen mit eingeschränkter Stromzufuhr sollen vorWerkzeugdiebstahl oder Vandalismus geschützt bleiben? Die luis energyPro3-S ist der ideale Partner für diese Aufgaben. Durch die robusteBauweise stellen auch besonders niedrige oder hohe Temperaten keinProblem dar: Von -30° C bis zu +60° C ist dieses Produkt ohneEinbußen der Materialqualität einsetzbar. In Deutschland drohen beimEinsatz daher keine Schwierigkeiten. Überschüssigen Strom sammelt dieSolarbatterie außerdem in einem Lithium-Polymer-Akku, sodass keineSonnenenergie "verschwendet" wird und dann zum Einsatz steht, wennsie wirklich gebraucht wird.Die langfristige Nutzbarkeit ist unter anderem durch diefortschrittliche Akkutechnologie gesichert. Die Kapazität von 20.800mAh sorgt für einen tagelangen Betrieb ohne nennenswerteSonneneinstrahlung. Weiterhin handelt es sich um einen hochwertigenAkku auf Basis von Lithium-Polymer, der 80% seiner Kapazität selbstnach bis zu 5.000 vollständigen Ladezyklen beibehält.Permanent mit dem Internet verbundenInternetgebundene Überwachungssysteme sind häufig auf DSL- oderKabelanschlüsse angewiesen. Die Pro3-S von luis energy ist wesentlichflexibler aufgebaut:- Durch den integrierten Schacht für SIM-Karten stellt dieÜberwachungskamera eine Verbindung mit dem Internet überMobilfunk her. Sofern im gewünschten Gebiet Mobilfunk in LTEoder niedriger Qualität möglich ist, werden Bilder und Videoszuverlässig zum Zielgeräte transferiert.Über Mobilfunk sendet die Solarkamera Pro3-S anschließend Bilder,Videos und den Livestream an Orte, die der Anwender vorherspezifiziert hat - wie spezielle Alarmsysteme oder auch direkt anGeräte wie Pc, Notebooks, Smartphones per App oder auchE-Mail-Adressen. Von wo aus der Anwender das Einzugsgebiet der Kameraüberwacht, spielt daher keine Rolle. Alternativ ist diese Kamera auchWLAN-fähig, sodass keine LTE-Karte für den Betrieb notwendig wäre. ZuHause, Im Büro oder auf der anderen Seite der Welt: Dieseshochklassige Produkt von luis energy ist überall einsatzbereit.Geschaffen für mehr Sicherheit vor OrtBei der Entwicklung der Pro3-S waren Sicherheit undZuverlässigkeit die höchsten Prioritäten. Das zeigt dieSoftwareausstattung der Kamera:- Das Gerät verfügt über eine intelligente automatischeBewegungserkennung. Falsche Alarmsignale, die etwa durch kleinenachtaktive Tiere ausgelöst werden, sind daher nicht zubefürchten. Weiterhin lässt die Software die Definition vonSicherheitsräumen zu, um das Blickfeld der Kamera inunterschiedliche Zonen einzuteilen.- Erkennt die Solarkamera Pro3-S eine verdächtige Bewegung,übermittelt sie automatisch das Gesehene per Pushnachricht,Email, oder Signal für die Alarmanlage. Die Videos und Bilderkönnen direkt auf der Kamera oder auf einem Server/ Cloudgespeichert werden. Alarmierte Personen können sich also schonwenige Sekunden nach Eingang des Alarms um die notwendigenSchritte kümmern, um die Sicherheit vor Ort zu gewährleisten.- Die Live-Ansicht ist problemlos möglich, wenn die SolarkameraPro3-S mit einer separat erhältlichen Mobilfunk Karte erweitertwird. Daten übermittelt die Kamera von luis energy anschließendin den Browser, in eine spezielle Software ,oder auch zu derApp, die für alle populären Betriebssysteme für mobile undstationäre Geräte kostenfrei zur Verfügung stehen.Kombiniert ergibt sich ein Sicherheitskonzept, das keine Lückenaufweist und von einem breiten Zielpublikum genutzt werden kann. VonPrivatpersonen bis hin zu Gemeinden, Baubehörden, Industrie undUnternehmen ist die LTE-Solarkamera Pro3-S ein exzellent geeignetesWerkzeug.Problemlose Kompatibilität mit anderen LösungenIn der Regel verfügen Unternehmen und Gemeinden bereits über einmehr oder weniger gut ausgereiftes Sicherheitskonzept. Dies wirddurch die Implementierung der luis energy Solarkamera Pro3-S nichtunterbrochen: Die quelloffene Software der Kamera lässt sich beliebigin bereits bestehende Systeme einbinden. Ob die Kamera damit dieVorreiterrolle in einem komplett neuen Sicherheitssystem übernimmtoder existierende Konzepte durch seine zahlreichen Funktionenerweitert, spielt keine Rolle. Diese Überwachungskamera fühlt sicheinfach an jedem Ort wohl und sorgt für eine verbesserte Sicherheitin jeder Hinsicht - ohne unbedingt das komplette Sicherheitskonzeptüberarbeiten zu müssen.Geschaffen für große AufgabenBei der Entwicklung der Solarkamera Pro3-S wurde auf einemöglichst starke Skalierbarkeit Wert gelegt. Ein Anwender kann dasProdukt alleine verwenden - aber es können auch bis zu elf weiterePersonen gleichzeitig Zugriff auf die Kamera und sämtlich Funktionenhaben. Anwender, die Videomaterial zusammen mit anderenSicherheitsbeauftragten auswerten möchten, bekommen durch diesesProdukt von luis energy Gelegenheit dazu. Damit beim Zugriff durchzahlreiche Personen nichts schiefgeht, ist der Zugang zur Kameraselbstverständlich mit selbst wählbaren Passwörtern gesichert.Um alle genannten Features unter jeder Bedingung nutzen zu können,steckt modernste Technik in einem absolut wetterfesten Gehäuse.Innerhalb des erwähnten Temperaturbereichs spielt es keine Rolle, obdie Sonne ungeschützt auf die Kamera scheint, starker Regen fällt,Minustemperaturen mit Schnee und Hagel vorliegen oder auch heftigeWinde im Herbst wehen. Die Solarkamera Pro3-S wurde entwickelt, umauch unter in Deutschland extremen Bedingungen keine Schädendavonzutragen und 365 Tage im Jahr eine bestmögliche Performanceabzuliefern.Übrigens: Die Halterung für die Befestigung an einer freistehendenWand, einem Mast, Montagematerial sowie die notwendige Software, umdas Produkt zu bedienen, sind im Lieferumfang inbegriffen. Mit wenigErfahrung bei der Montage von Sicherheitskameras ist das gesamteSystem innerhalb kürzester Zeit betriebsbereit und kann zurSicherheit vor Ort beitragen. Zusätzlich zu erwerben ist nur dieMobilfunk Karte mit Internetzugang, um via Mobilfunk eine Verbindungmit anderen Geräten herzustellen und Features wie die Alarmfunktionund den Livestream zu verwenden.Ein besonderes Augenmerk legt luis energy auf die ZeitrafferFunktion der Kamera bei der über mehrere Monate ein Bauprojekt ineinzelnen Bildern oder Videosequenzen aus der gleichen Positionaufgenommen und gespeiercht werden.Qualität für JahrzehnteDie hohe Materialqualität sowie die Optimierung auf denDauerbetrieb sind für einen dauerhaften Betrieb 365/24verantwortlich. Über Jahre oder gar Jahrzehnte liefert dieseÜberwachungskamera mit integriertem Videoserver die Performance undSicherheit, die professionelle Anwender schätzen und brauchen. Dasdreh- und schwenkbare Objektiv vermittelt bei dieser Arbeit dennotwendigen Durchblick und sorgt dafür, dass mit nur einer einzigenKamera ein sehr großer Bereich überwacht wird.Weiterhin macht die luis energy Solarkamera Pro3-S auch langeZeiträume innerhalb kurzer Zeit sichtbar: Durch Zeitrafferaufnahmenwerden mehrere Wochen oder Monate innerhalb weniger Minuten sichtbar.Kritische Bereiche lassen sich dadurch schnell identifizieren unduntersuchen. Nützlich ist dieses Feature für die Protokollierung vonBaufortschritten, die Überwachung von Verkehrsknotenpunkten und mehr.Dank fortschrittlichem H.264-Codec bleiben alle Ereignisse scharf imSpeicher, während die Dateigröße angenehm klein bleibt.Bereit für unser modernes ZeitalterHeute findet die Softwarenutzung nicht mehr allein am klassischenDesktop-PC statt. Tablets, Notebooks und Smartphones sind ebenfallsgeeignete Tools, um Videoaufnahmen und Bilder zu prüfen. Aus diesemGrund liefert luis energy die passende Software gleich mit: DieProtokollierung aller Ereignisse ist damit sowohl an Windows-PCs alsauch an Geräten mit iOS (iPhone und iPad) sowie diversenAndroid-Geräten möglich. Zusätzlich lassen sich wichtige Ereignisseauch in einen Browser wie Chrome, Firefox oder Safari streamen. Damitarbeitet die Solarkamera Pro3-S komplett unabhängig von derverwendeten Plattform. Welche Geräte und Betriebssysteme Gemeinden,Baustellen, Unternehmen und Industrielle nutzen, ist damit völlignebensächlich. Im Auslieferungszustand werden zwölf Sprachenunterstützt.Über luis energyluis energy aus Warlitz ist seit 1999 führender Partner fürIndustrie, Gewerbe und Gemeinden, um Sicherheitstechnik höchsterQualität im Kamerabereich bereitzustellen. Alle Produkte werden inDeutschland entwickelt und anschließend in IndustriequalitätProduziert. Fünf Jahre Garantie auf alle Produkte sowie 20 Jahre füralle Ersatzteile sprechen eine deutliche Sprache in Bezug auf dieQualität der eigenen Produkte.Pressekontakt:LUIS GmbHHerr Jan LuisDorfstrasse 4319230 WarlitzTel 040 22 866 466Fax 040 22 866 467www.luis.euinfo@luis.euOriginal-Content von: LUIS GmbH, übermittelt durch news aktuell