Professionelle Online-Texte für Websites / Praxisseminar in Hamburg (FOTO)

Hamburg (ots) -Auf Desktop, Laptop, iPad oder Smartphone lesen wir anders alsoffline. Wir scannen die Texte auf Informationen. Unser Blick wandertvon Überschriften zu Bildern, wir springen zwischen Textabschnittenhin und her und klicken uns durch Websites. Um die Aufmerksamkeit derLeser für Websites oder Online-Newsletter zu steigern, bedarf esanderer stilistischer Mittel als bei gedruckten Texten.Doch was macht Websites wirklich erfolgreich? Google und Co.suchen nach Wörtern, Namen und Begriffen. Die eigene Internet-Präsenzmit relevantem Text zu füllen, ist also ein wesentlicher Baustein fürden Erfolg. Darüber hinaus sollten Online-Texte knackig formuliertwerden und eine angemessene Länge haben. Wer mehr darüber erfahrenwill, ist im Media Workshop "Texten für Websites" richtig. Am 30.März 2017 erklärt Stefan Heijnk, Professor für Print- undOnlinejournalismus, worauf es bei Online-Texten ankommt und was esmit der Nutzerpsychologie auf sich hat. Das eintägige Kompaktseminarfindet in Hamburg statt."Digitaler Content: Texten für Websites"Termin: 30. März 2017 in HamburgReferent: Prof. Stefan HeijnkWeitere Infos: www.media-workshop.de/pm/2533Die Teilnehmer lernen, wie sie lesbare Texte für das Internetaufbereiten. Sie üben, spannende Teaser und knackige Überschriften zuformulieren, um die Klickrate und Verweildauer auf ihre Inhalte zusteigern. Keywords und Verlinkungen sind weitere Themen des Seminars.Heijnk zeigt den Teilnehmern außerdem, wie diese dieTrefferergebnisse ihrer Website bei Suchmaschinen positivbeeinflussen.Über den Referenten:Prof. Stefan Heijnk (Jahrgang 1968) lehrt Print- undOnline-Journalismus an der Hochschule Hannover und arbeitet seit 15Jahren in der Online-Branche. In Forschung beschäftigt er sich mitder Optimierung von Print- und Onlinemedien, er berätMedienunternehmen, Verbände und Verwaltungen, ist erfahrenerSeminarleiter und gefragter Vortragsredner. Vor dem Ruf an dieHochschule war er viele Jahre in leitenden Positionen tätig alsProjektmanager, Chefredakteur und Vorstand und schrieb u. a. fürspiegel.de und stern.de. Heijnk ist gelernterZeitschriften-Redakteur, heute schreibt er vor allem für Fachmedien.Zum Fortbildungsprogramm der Media Workshops:Die MW Media Workshop GmbH ist ein zertifizierter Bildungsanbieterund zählt in der Kommunikationsbranche seit 2001 zu den führendenAnbietern beruflicher Weiterbildung. Das praxisnahe Seminarprogrammumfasst rund 65 Themen zu Pressearbeit, Marketing, Public Relationsund Digitaler Kommunikation sowie zur persönlichen Entwicklung undzum Selbstmanagement. Dabei stehen den Teilnehmern verschiedeneVeranstaltungsorte in fünf deutschen Städten und in Zürich zurAuswahl. Neben den offenen Seminaren werden auch maßgeschneiderteInhouse-Schulungen, Trainings und Coachings für die Kundenkonzipiert. Die Referenten der Weiterbildungen sind Experten ausWirtschaft und Medien, die langjährige Berufserfahrung und einenengen Praxisbezug zu den Aufgaben der Teilnehmergruppe besitzen. Bisheute haben über 15.000 Kommunikationsfachleute, Marketing-Profis undFührungskräfte aller Branchen an den ein- und zweitägigenVeranstaltungen und Inhouse-Schulungen teilgenommen. DieZertifizierung der GmbH besteht seit September 2012 und erfolgtedurch den Weiterbildung Hamburg e.V. mit der Vergabe des Prüfsiegels"Geprüfte Weiterbildungseinrichtung".Das komplette Seminarprogramm im Online-Seminarfinder:www.media-workshop.deDie Anmeldung zum Seminar-Newsletter:www.media-workshop.de/newsletter.htxDie Media Workshops bei Facebook: www.facebook.com/mediaworkshopDas Seminarprogramm 2017 zum Download:www.media-workshop.de/pdf/media_workshop_programm2016_2017.pdfPressekontakt:MW Media Workshop GmbHSeminare // Trainings // CoachingsBerit SiewertTelefon: +49 40 2263 5995E-Mail: presse@media-workshop.deOriginal-Content von: MEDIA WORKSHOP, übermittelt durch news aktuell