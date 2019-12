Professionalität und Höflichkeit ausstrahlen mit Namensschildern im Hotel

Ahrensburg (ots) - Präsente Namensschilder sind insbesondere in der Hotellerieein Ausdruck von Höflichkeit und Kompetenz. Sie sind meistens das Erste, was demGast ins Auge fällt und machen die Begegnung persönlicher. Gleichzeitig spiegelnsie die Corporate Identity des Hotels wider und sind eine wichtige Komponentemoderner Kommunikation. Die Firma badgepoint® hat sich darauf spezialisierthochwertige und elegante Namensschilder in Deutschland zu entwickeln und zuproduzieren. Zusammen mit dem Druck- und Beschriftungsservice und dem flexiblenLieferservice, ist das Angebot von badgepoint® ideal für die Hotelbranche.Ansprechende Branchenlösung von badgepoint®Das vielfältige Produktsortiment von badgepoint® umfasst zahlreicheNamensschild-Modelle, die sich bereits millionenfach in der Tourismusbranche undder Gastronomie bewährt haben. Sowohl Hotels, Kreuzfahrtschiffe,Touristeninformationen als auch Restaurants und Cafés profitieren von denhochwertigen Qualitätsmerkmalen der Namensschilder aus Ahrensburg.Edle Materialkombinationen aus Metall, Kunststoff oder Acryl signalisieren denGästen Professionalität auf den ersten Blick. Zusätzlich transportiert undunterstützt die hochwertige Bedruckung die Corporate Identity des Hotels. Fürdie Bereiche mit häufig wechselnden Mitarbeitern und Aushilfen wiebeispielsweise dem Service, bietet badgepoint® Namensschilder zurSelbstbeschriftung an. Flexibel, einfach und schnell können Namen vor Ortindividuell gedruckt und flexibel ausgetauscht werden. Passende gratis Softwareoder Beschriftungsvorlagen sowie hochwertige Druckbögen gibt es unterwww.badgepoint.com.Auf den perfekten Sitz kommt es anGerade in den Dienstleistungsbranchen kommt es auf einen souveränen Auftritt derMitarbeiterinnen und Mitarbeiter an. Dazu sollte das Namensschild perfekt geradesitzen und an der richtigen Stelle gut sichtbar sein. Genau dafür hatbadgepoint® ein Magnet-System entwickelt und patentieren lassen. Der sogenanntesmag® sorgt für perfekten Sitz und einen verdrehsicheren Halt den ganzen Tagüber. Zudem ist das Magnetsystem - im Gegensatz zu einer Nadel, die ein kleinesLoch in der Uniform oder im Anzug hinterlassen kann - textilschonend undhinterlässt keine Spuren. Für Situationen, in denen es auf einen besondersfesten Halt ankommt, wie z.B. bei Servicekräften, die viel in Bewegung sind,wird der Magnet "extra stark" angeboten.Zum Serviceangebot von badgepoint® gehört selbstverständlich die umfassende unddetaillierte Beratung, um die beste Lösung für die Kunden aus der Hotel- undTourismusbranche zu finden.Über die badgepoint® GmbHSeit der Firmengründung 1999 produziert und entwickelt badgepoint® hochwertigeNamensschilder und zählt weltweit zu den Marktführern in dieser Branche. Mitmehr als 2000 möglichen Ausführungen bietet das mittelständische Unternehmenbranchenorientierte und bedarfsgerechte Lösungen für jeden Anspruch. ModerneProduktions- und Distributionsprozesse ermöglichen eine hoheLiefergeschwindigkeit direkt zum Endkunden. Die zuverlässige Abwicklung sowohlvon Kleinmengen als auch von Großaufträgen kann gleichermaßen garantiert werden.In Ahrensburg bei Hamburg wird ausschließlich Qualität "Made in Germany"gefertigt.Pressekontakt:badgepoint® GmbHAn der Strusbek 50a-52a22926 AhrensburgTel.: +49 (0) 4102-8066-0Fax: +49 (0) 4102-8066-22E-Mail: info@badgepoint.comWebsite: https://www.badgepoint.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/132545/4467934OTS: badgepointOriginal-Content von: badgepoint, übermittelt durch news aktuell