Profession Fit und ADCADA auf gemeinsamen Erfolgskurs (FOTO)

--------------------------------------------------------------Weitere Infos zu ADCADAhttp://ots.de/7RyCPT--------------------------------------------------------------Landshut (ots) -Profession Fit geht eine enge Kooperation mit ADCADA ein.Gemeinsam blicken die beiden Unternehmen positiv in die digitaleZukunft.Die adcada GmbH ist der neueste Partner im Profession FitUniversum. Zusammen wollen die beiden Unternehmen die bereits vonvielen deutschen Firmen genutzte App und das Dashboard ausbauen undweiterentwickeln. "Ein starkes Konzept braucht einen starkenPartner", lautet dabei das Motto von Bernhard Schindler, Gründer undGeschäftsführer von Profession Fit, und ADCADA-GeschäftsführerBenjamin Kühn.Kunden, z. B. Human Resource-Leitungen, können im neuen Shopmodulin Zukunft Produkte von ADCADA kaufen. Dazu gehören unter anderemT-Shirts und Poloshirts mit Firmen-Logo, die ADCADA als Dienstleisterfür Profession Fit liefern wird. Alle Produkte werden amFirmenstandort in Bentwisch bei Rostock von ADCADA eigenständigproduziert. "Mit nur einem Klick im BlackBoard erhält der User seinT-Shirt mit seinem Namen und dem Unternehmenslogo an den Arbeitsplatzgeliefert," erklärt Bernhard Schindler. Einer der ersten Kunden istdie Deutsche Fachpflege Gruppe, welche alle Produkte für diesportlichen Aktivitäten ihrer Mitarbeiter hier bezieht.Die Kooperation mit der adcada GmbH ist für Profession Fit einweiterer Schritt in Richtung Rundum-Sorglos-Paket für Firmen imBereich betriebliche Gesundheitsförderung. Gleich so wie dieexklusive Partnerschaft mit Apple. "Die Nutzer unserer App undunseres Dashboards im Look & Feel Ihres Unternehmens können sichnicht nur von Experten via Daily Clip beraten lassen, sichuntereinander im Forum und Messenger austauschen, Kurse buchen undmit Profis trainieren", freut sich Schindler. "Sie bekommen auch nochgleich die passende Ausstattung dazu." Besitzer der Profession FitMasterCard können zudem neben ihrer Sport- und Berufskleidung auch imwww.Fashion.Zone Shop von Adcada mit Ihren Credits einkaufen.Mit der adcada GmbH hat Profession Fit einen starken, neuenPartner an seiner Seite. Seit über drei Jahren ist das Unternehmenmit einem Portfolio unterschiedlichster Beteiligungsgesellschaften inden Bereichen Handel, Immobilien, Finanzen und Marketing aktiv.Hinter dem Premium Shop FASHION.ZONE steckt mit adcada.market eingroßer Marktplatz über den Einzelhändler ohne Umwege Ware ordern undauch verkaufen können.ADCADA wird aber nicht nur als Dienstleister mit Profession Fitkooperieren, sondern das System von Profession Fit ab sofort auch imeigenen Unternehmen einsetzen. "Wir wollen eine großartige Idee mitvoranbringen und erfolgreich auf dem Markt positionieren", erklärtBenjamin Kühn.Pressekontakt:Daniela Penzer, M.A.Projekt- und VeranstaltungsmanagementPROFESSION FITDeutschlands BGF Gesundheitscommunity Nr. 1Alte Regensburger Str. 26Businesstower84030 ErgoldingTelefon: +49 [871] 6600 81-0Telefax: +49 [871] 6600 81-11E-Mail: daniela.penzer@profession-fit.deWeb: www.profession-fit.deOriginal-Content von: Profession Fit BGF GmbH, übermittelt durch news aktuell