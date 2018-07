Prof. Sinn unterstützt Kernforderung der LKR (FOTO)

Berlin (ots) -"In seiner neuesten Veröffentlichung fordert Deutschlandsangesehener Ökonom, Prof. Hans-Werner Sinn, nun erstmalig, dass esmit dem Anwachsen der Targetforderungen Deutschlands ein Ende habenmuss und das Targetsystem so nicht weiterbestehen kann" sagt Dr.Peter Reich, stellvertretender Bundesvorsitzender derLiberal-Konservativen Reformer (LKR - Die Eurokritiker)."Prof. Sinn bringt nun erstmals auch einen Austritt Deutschlandsaus dem Euro als mögliche Option ins Spiel. Hiermit unterstützt ereine Kernforderung der LKR - Die Eurokritiker", so Reich weiter."Die Targetforderungen Deutschlands betragen fast 1 Billion Euro(1.000.000.000.000 Euro). Forderungen, die völlig unverzinst sind,niemals fällig gestellt werden können und durch die Eurorettung immerweiter anwachsen", erklärt Detlef de Raad, ebenfallsstellvertretender Bundesvorsitzender der LKR - Die Eurokritiker."Der Vermögensschaden für Deutschland ist jetzt schon immens, daein Teil der Targetforderungen uneinbringlich sind. Diese Politikmuss sofort beendet werden."Der Vorsitzende der LKR -Die Eurokritiker und Abgeordnete imEuropaparlament Bernd Kölmel, ergänzt: "Wenn jetzt auch solcheSpitzenökonomen wie Prof. Hans-Werner Sinn das Ende der Targetpolitikund damit das Ende der unsäglichen Rettungspolitik einfordern, dannist der Euro gescheitert.""LKR - die Eurokritiker treffen mit ihren Forderungen genau insSchwarze: Das Währungsexperiment Euro ist geordnet aufzulösen, umsoviel Geld der Sparer wie möglich zu sichern. Gelingt die geordneteAbwicklung des Euros nicht, so darf auch ein einseitiger AustrittDeutschlands aus dem Euro kein Tabu mehr sein. Lieber ein Ende mitSchrecken als ein Schrecken ohne Ende."Pressekontakt:Stephanie TsomakaevaPressesprecherinTel. 0172/5726572Email: Stephanie.Tsomakaeva@lkr.deOriginal-Content von: LKR - Die Eurokritiker, übermittelt durch news aktuell