Berlin (ots) - Zur Begrenzung und Regulierung des CO2-Ausstoßesgibt es derzeit weltweit 27 Emissionshandelssysteme. Sie reduzierenCO2 zuverlässiger, als häufig dargestellt und können denAusgangspunkt zu einem weltweit vernetzen CO2-Deckel bilden. Derälteste, größte und bekannteste CO2-Deckel ist das europäischeZertifikathandelssystem EU-ETS, aber die Betrachtung der anderenHandelssysteme lohnt sich. Das zeigt eine aktuelle Studie desDüsseldorfer Instituts für Wettbewerbsökonomie (DICE) im Auftrag derInitiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM). "Die Studieverdeutlicht nicht nur, wie gut die zahlreichen Handelssystemeweltweit funktionieren, sondern auch, wie wichtig eine internationalanschlussfähige Klimapolitik ist. Nur wenn wir über unserennationalen Tellerrand hinausschauen, können wir den weltweitenKlimaschutz voranbringen. Den nachhaltigsten Beitrag zum Klimaschutzkann Deutschland leisten, indem wir zeigen, wie CO2-Reduzierung undWohlstandswachstum gleichzeitig gelingen können", so HubertusPellengahr, Geschäftsführer der INSM.Ein Blick auf die Entwicklung der vergangenen anderthalbJahrzehnte zeigt, wie zielgenau der EU-ETS funktioniert. "2020 werdendie Emissionen in den erfassten Sektoren um 21 Prozent unter demNiveau von 2005 liegen. Dieser Erfolg ist umso größer zu werten, wennman bedenkt, dass die Wirtschaft gleichzeitig kräftig gewachsen ist",so Studienautor Prof. Dr. Justus Haucap. Er hält eine Ausweitung desEmissionshandels auf weitere Sektoren für erstrebenswert. "DieEffizienz des Systems spricht dafür, den Emissionshandel zu erweiternund auf weitere Sektoren auszuweiten, z.B. den Verkehrssektor", soHaucap. Damit würde auch die aufgeheizte Klimadebatte in Deutschlandversachlicht. Haucap: "Wenn CO2 auch im Gebäude- und Verkehrssektormit einem CO2-Deckel begrenzt wird, hätten sogar spritfressenden SUVsfür das Klima keine besonders negativen Auswirkungen, weil diegesamte Emissionsmenge gedeckelt ist. Dafür müsste der Mehrverbrauchan anderer Stelle eingespart werden. Für den Klimaschutz ist esunerheblich, in welchen Sektoren CO2 eingespart wird."Die vollständige Studie finden Sie unter insm.de.Die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft ist einüberparteiliches Bündnis aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft.Sie wirbt für die Grundsätze der Sozialen Marktwirtschaft inDeutschland und gibt Anstöße für eine moderne marktwirtschaftlichePolitik. Die INSM wird von den Arbeitgeberverbänden der Metall- undElektro-Industrie finanziert.Pressekontakt:Pressesprecher INSM: Florian von Hennet,Tel. 030 27877-174;hennet@insm.deOriginal-Content von: Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM), übermittelt durch news aktuell