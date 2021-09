Kassel/Kiel (ots) -Prof. Gabriel Felbermayr, Ph.D., Präsident des Instituts für Weltwirtschaft (IfW) und Inhaber einer Professur für Volkswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Wirtschaftspolitik an der Universität Kiel, ist in die Jury des "Vordenker Forum" aufgenommen worden. Das neue Jury-Mitglied wechselt zum 1. Oktober an die Spitze des österreichischen Wirtschaftsforschungsinstituts WIFO in Wien. Das von der Finanzberatungsgesellschaft Plansecur ins Leben gerufene "Vordenker Forum" zeichnet Menschen aus, die maßgeblich an der Zukunft unserer Gesellschaft mitwirken. Bisherige Preisträger sind der zwischenzeitlich verstorbene Ökonom und langjährige Chefvolkswirt der Deutschen Bank Prof. Dr. Norbert Walter (2008), Bischof Dr. Wolfgang Huber (2009), der ehemalige Bundesverfassungsrichter Prof. Dr. Paul Kirchhoff (2011), Ex-EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker (2014), die Vorsitzende der Geschäftsführung des Maschinen- und Anlagenbauers Trumpf Dr. Nicola Leibinger-Kammüller (2015), der ehemalige Vorsitzende der Agentur für Arbeit und Leiter des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge Dr. Frank-Jürgen Weise (2016), der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Situation ("Wirtschaftsweisen", 2018) und der Politologe Prof. Dr. Bassam Tibi (2019).Jury trifft die Auswahl über den "Vordenker des Jahres"Zur Jury, der Prof. Gabriel Felbermayr, Ph.D. neu beigetreten ist, gehören der Wirtschaftswissenschaftler Prof. Dr. Jürgen Stark als Vorsitzender, Prof. Michael Binder, Professor für Internationale Makroökonomie und Empirische Wirtschaftsforschung an der Goethe-Universität, Bundesministerin Julia Klöckner, Frank Lehmann, freier Journalist, Wolfgang Baake, ehemaliger Beauftragter für die Deutsche Evangelische Allianz am Sitz der Bundesregierung, Thorsten Alsleben, Hauptgeschäftsführer der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung der CDU/CSU, Prof. Dr. Renate Köcher, Geschäftsführerin des Instituts für Demoskopie in Allensbach, Dr. Nicola Leibinger-Kammüller, Vorsitzende der Geschäftsführung des Maschinen- und Anlagenbauers Trumpf, die Plansecur-Finanzberater Gunther Otto und Hermann Schwietering sowie Johannes Sczepan, Geschäftsführer der Finanzberatungsgruppe Plansecur, die den Preis vor über zehn Jahren ins Leben gerufen hat.Lebenslauf Prof. Dr. Gabriel FelbermayrGabriel Felbermayr wurde im Juni 1976 in Steyr (Österreich) geboren. Nach seinem Studium der Wirtschaftswissenschaften an der Universität Linz ging er nach Florenz, um dort zu promovieren. Von 2004 bis 2005 war er Associate Consultant bei McKinsey & Co. in Wien. Von 2005 bis 2008 war er Assistant Professor an der Universität Tübingen. Von 2009 bis 2010 hatte er einen Lehrstuhl für Internationale Wirtschaft an der Universität Hohenheim (Stuttgart) inne. Von 2010 bis 2019 leitete er das ifo Zentrum für internationale Wirtschaft an der Universität München, wo er auch als ordentlicher Professor für Internationale Wirtschaft tätig war.Gabriel Felbermayr hat verschiedene Rollen und Positionen inne. Die wichtigsten sind: Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie; Mitherausgeber, European Economic Review; Assoziierter Herausgeber, Zeitschrift der European Economic Association; Jurymitglied "Vordenker Forum".Motivation zur Gründung des "Vordenker Forum"Plansecur-Geschäftsführer Johannes Sczepan erläutert die Motivation zur Gründung des "Vordenker Forum": "Die Gesellschaft verändert sich - teilweise grundlegend und mit zunehmender Geschwindigkeit. Klimawandel, demografischer Wandel, Globalisierungseffekte, Krisen in der Finanzwirtschaft, zunehmende Digitalisierung und der fortschreitende Wertewandel stellen uns alle vor immer neue Herausforderungen. Um zukunftsfähig zu bleiben, braucht die Gesellschaft Menschen, die übergreifende Prozesse erkennen und langfristig denken. Vordenker eben. Mit dem Preis des Vordenker Forums würdigt die Jury Menschen, die maßgeblich an der Gestaltung der Zukunft unserer Gesellschaft mitwirken."Weitere Informationen: Vordenker Forum, www.vordenker-forum.dePressekontakt:Weitere Informationen:Plansecur, Druseltalstraße 150, 34131 Kassel,Tel. +49 (0) 561 / 9355-0, E-Mail: service@plansecur.de,Web: www.plansecur.de und www.facebook.com/plansecurPresse: euromarcom public relations, Tel. +49 (0) 611 973150,E-Mail: team@euromarcom.de, Web: www.euromarcom.de undwww.facebook.com/euromarcom (like if you like-:)Original-Content von: Plansecur KG, übermittelt durch news aktuell