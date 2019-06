Prof. Dr. med Hans Kaffarnik erhält Ehren-Medaille der DGFF (Lipid-Liga) (FOTO)

Frankfurt (ots) -Für seine herausragenden Verdienste für die Forschung auf demGebiet der Fettstoffwechselstörungen sowie die Entwicklung vonDiagnostik- und Therapiekonzepten ehrt die Deutsche Gesellschaft zurBekämpfung von Fettstoffwechselstörungen und ihren FolgeerkrankungenDGFF (Lipid-Liga) Herrn Prof. Dr. med. Johannes (Hans) Kaffarnik.Als Anerkennung für sein Lebenswerk überreichten ihm Prof. Dr.med. Oliver Weingärtner und Dr. med. Anja Vogt, Vorsitzender undstellvertretende Vorsitzende der DGFF (Lipid-Liga), im Rahmen derÄrztefortbildung zum Tag des Cholesterins am 15. Juni 2019 inFrankfurt am Main eine Urkunde sowie die Michel EugèneChevreul-Medaille. Chevreul (*31. August 1786 in Angers, Frankreich;+9. April 1889 in Paris) war ein französischer Chemiker und derEntdecker des Cholesterins.Kaffarnik ist der erste Wissenschaftler, der diese Auszeichnungder DGFF (Lipid-Liga) für seine klinische Forschung und seinLebenswerk erhält, die zukünftig jährlich anlässlich des Tags desCholesterins verliehen wird.Kaffarnik gehörte zu den ersten Forschern, die den Stellenwert vonDiabetes mellitus und Fettstoffwechselstörungen alsHauptrisikofaktoren für die Entwicklung der Atherosklerose erkannten,und die erhöhte Blutfette mit einem multimodalen Konzepttherapierten. Er und seine Arbeitsgruppe waren führend im Bereich derkardiovaskulären Prävention.Sein Medizinstudium absolvierte der 1929 in Oberschlesien geboreneKaffarnik an der Universität Würzburg. Dort leistete er auch seinePflichtassistentenzeit, die er in Tübingen abschloss. Von 1958 bis1960 war Kaffarnik als Volontärassistent am Physiologisch-chemischenInstitut der Universität zu Köln beschäftigt, wo er u. a. über denLipidstoffwechsel im Gehirn forschte.1962 kehrte er nach Würzburg an die dortige MedizinischePoliklinik zurück. Dort beschäftigte er sich weiterhin intensiv mitdem Fettstoffwechsel.1966 trat er die Stelle eines Funktionsoberarztes an derMedizinischen Poliklinik der Philipps-Universität in Marburg an. Erhabilitierte sich zum Thema "Klinische und biochemischeUntersuchungen von essentiellen, symptomatischen und induziertenVermehrungen der Serumlipide" und erhielt 1972 eine Berufung auf dieProfessur für Innere Medizin am Universitätsklinikum Marburg.Von 1982 bis zu seiner Emeritierung im Jahr 1994 war der heute90-Jährige Direktor der Abteilung für Endokrinologie und Stoffwechselam Zentrum für Innere Medizin."Hans Kaffarnik gelang es wie kaum einem anderen, eine solide,patientenfokussierte Klinik mit hochspezialisierten Forschungslaborenzu verknüpfen und das Arzt-sein mit der Tätigkeit eines suchendenWissenschaftlers zu vereinen", so Prof. Dr. med. Jürgen Schäfer,einer der Schüler von Kaffarnik, der dessen Fettstoffwechselforschungam Universitätsklinikum Marburg fortsetzt, in seiner Laudatio. "Seinelebendigen Vorlesungen waren legendär und bleiben allen, die sieerleben durften, in Erinnerung. Unvergessen ist auch die Zeit nachder Wiedervereinigung, denn Kaffarnik brachte die Arbeitsgruppen ausOst und West zusammen und trieb als "Brückenbauer" die gemeinsameEntwicklung der modernen Lipidologie voran".Kaffarnik wurde im Jahr 2009 mit dem Bundesverdienstkreuzausgezeichnet. Er ist Ehrenpräsident der Deutschen Gesellschaft fürArterioskleroseforschung (DGAF), die ihm im Jahr 2000 dieRudolf-Schönheimer-Medaille verlieh. Neben zahlreichen anderenAuszeichnungen und Ehrungen erhielt Kaffarnik von derLandesärztekammer Hessen die Dr. Richard-Hammer-Medaille.Über die DGFF (Lipid-Liga) e.V.:Die Deutsche Gesellschaft zur Bekämpfung vonFettstoffwechselstörungen und ihren Folgeerkrankungen DGFF(Lipid-Liga) e. V. besteht seit mehr als 30 Jahren und hat aktuellüber 1.000 Mitglieder. Die fachärztliche Gesellschaft ist einunabhängiger Ansprechpartner für Fragestellungen rund um denFettstoffwechsel und die Atherosklerose. Ihre Aufgabe sieht die DGFF(Lipid-Liga) in der Aufklärung durch Umsetzung und Vermittlunggesicherter Erkenntnisse auf dem Gebiet der Prävention, Diagnostikund Therapie. Weitere Informationen unter www.lipid-liga.dePressekontakt:Iris LöhleinDGFF (Lipid-Liga) e. V.- Leitung der Geschäftsstelle -Mörfelder Landstraße 72, 60598 Frankfurt a. M.Tel.: 069 / 96 36 52-18, Fax: 069 / 96 36 52-15E-Mail: iris.loehlein@lipid-liga.de oder info@lipid-liga.deOriginal-Content von: DGFF (Lipid-Liga) e.V., übermittelt durch news aktuell