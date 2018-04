Kassel (ots) - Prof. Dr. Renate Köcher ist neu in der Jury desVordenker Forums. Die Geschäftsführerin des Instituts für Demoskopie(IfD) in Allensbach wurde auf der jüngsten Sitzung im Aprilaufgenommen. "Mit Frau Professor Köcher haben wir eine renommierteVolkswirtin und die bekannteste Meinungsforscherin Deutschlandsgewinnen können. Sie wird mit ihren Kenntnissen unsere Arbeitwesentlich bereichern und ein wissenschaftliches Feld besetzen, dasin unserem Gremium bisher noch nicht repräsentiert war", sagte derVorsitzende der Jury, Prof. Dr. Jürgen Stark.Prof. Dr. Renate Köcher studierte VWL, Soziologie und Publizistikin Mainz und promovierte 1985 in München. Beim IfD arbeitet sie seit1977. Im Jahr 1988 wurde sie von der Institutsgründerin ElisabethNoelle-Neumann in die Geschäftsführung des Instituts für Demoskopieberufen, das sie heute allein leitet. Sie ist Mitglied in mehrerenAufsichtsräten großer deutscher Unternehmen und publiziert regelmäßigin der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und der WirtschaftsWoche.Der Jury gehören nun mit Prof. Dr. Köcher zwölf Mitglieder an: derÖkonom Prof. Dr. Jürgen Stark, die Journalisten Thorsten Alsleben,Wolfgang Baake, Frank Lehmann und Dr. Hugo Müller-Vogg, dieUnternehmerin Dr. Nicola Leibinger-Kammüller, der Ökonom Prof.Michael Binder, die Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner(CDU) und vom Initiator der Veranstaltung, dem FinanzdienstleisterPlansecur, die Gesellschafter Gunther Otto und Hermann Schwieteringsowie Geschäftsführer Johannes Sczepan. Bei der jüngsten Auflage desVordenker Forums wurde der Sachverständigenrat zur Begutachtung dergesamtwirtschaftlichen Entwicklung, landläufig als die "FünfWirtschaftsweisen" bekannt, als Vordenker 2018 ausgezeichnet. Mit demPreis werden Einzelpersonen oder Gremien geehrt, die Wirtschaft undGesellschaft mit ihren Ideen richtungsweisende Impulse gegeben haben.Das VORDENKER FORUM ist eine Veranstaltung derFinanzberatungsgesellschaft Plansecur. Es wurde mit dem Ziel insLeben gerufen, eine qualitätsfördernde Plattform zu schaffen, dieRaum für neue Ideen und eine klare Werteorientierung in unserem Landgibt.Bildmaterial:Ein Porträt von Prof. Renate Köcher finden Sie aufwww.vordenkerforum.de in der Rubrik "Presse".Pressekontakt:Volker Preilowski, Fon: 0561 / 9355262, presse@plansecur.deOriginal-Content von: Plansecur KG, übermittelt durch news aktuell