Prof. Dr. Renate Köcher: Medien sollen Journalisten ausreichend Zeit für Recherche und fundierte Bewertung lassen

Hamburg (ots) - Die Leiterin des Instituts für DemoskopieAllensbach, Prof. Dr. Renate Köcher, hat in einem Statement zum Tagder Pressefreiheit für das Internet-Portalwww.hausderpressefreiheit.de auf die Verpflichtung der Medienhingewiesen, "die Kompetenz und unvoreingenommene Neugierde vonJournalisten zu fördern und ausreichend Zeit für Recherche undfundierte Bewertung zu lassen". Dies sei "in Zeiten des Missbrauchsvon Pressefreiheit durch Fake News wichtiger denn je".Prof. Dr. Renate Köcher: "Für die Bürger gehören Meinungs- undPressefreiheit zu den zentralen Werten, die Deutschland und Europaausmachen. 80 Prozent der Bevölkerung sehen in dem Stand vonMeinungs- und Pressefreiheit eine Stärke des Landes. Dieüberwältigende Mehrheit ist auch überzeugt, dass qualifizierter,unabhängiger Journalismus für Demokratie und Gesellschaft essenziellist. Aus dieser herausgehobenen Stellung erwächst jedoch auch für dieMedien die Verpflichtung, die Kompetenz und unvoreingenommeneNeugierde von Journalisten zu fördern und ausreichend Zeit fürRecherche und fundierte Bewertung zu lassen - in Zeiten desMissbrauchs von Pressefreiheit durch Fake News wichtiger denn je."