Prof. Dr. Jochen Kluve leitet Evaluierungsabteilung der Finanziellen Zusammenarbeit in der KfW Entwicklungsbank

Frankfurt am Main (ots) -- Start zum 1. Oktober 2019- Ökonom mit ausgewiesener internationaler Expertise in derArbeitsmarkt- und Entwicklungsökonomik sowie in derEvaluierungsforschungProf. Dr. Jochen Kluve (47) wird ab 1. Oktober neuer Leiter derAbteilung Evaluierung der Finanziellen Zusammenarbeit (FZ) in der KfWEntwicklungsbank. Der Professor für Volkswirtschaftslehre an derHumboldt-Universität zu Berlin übernimmt die Position zum 1. Oktober2019. Er folgt Frau Prof. Dr. Eva Terberger, die die KfW nach13-jähriger Leitung der Abteilung verlassen hat und in den Ruhestandgetreten ist."Herr Prof. Dr. Kluve ist ein renommierter Wissenschaftler mitinternationalem Profil und ausgewiesenen Erfahrungen in derArbeitsmarkt- und Entwicklungsökonomik sowie derEvaluationsforschung", sagt Prof. Dr. Joachim Nagel, Mitglied desVorstands der KfW Bankengruppe. "Das sind optimale Voraussetzungenfür die unabhängige Evaluierung von Programmen und Projekten derFinanziellen Zusammenarbeit. Wir freuen uns insbesondere auf seineExpertise und Kenntnisse der empirischen Methoden derEvaluationsforschung, die für die Messung der Wirksamkeit unsererArbeit im Rahmen der Finanziellen Zusammenarbeit mit Entwicklungs-und Schwellenländern von größter Bedeutung ist."Für die Projekte und Programme der FZ werden nach ihrem AbschlussEvaluierungen im Hinblick auf die erzielten Wirkungen durchgeführt.Dies geschieht aus Gründen der Rechenschaftslegung, derQualitätssicherung und um aus diesen Analysen für zukünftige Vorhabenzu lernen. Die Evaluierungsabteilung ist eine unabhängige Stabsstelleinnerhalb der KfW Entwicklungsbank und verantwortet dieseEvaluierungen. Sie ist unmittelbar dem für internationaleFinanzierungen zuständigen Vorstand zugeordnet."Die Nachbesetzung durch Prof. Dr. Kluve, einer in derentwicklungspolitischen Fachöffentlichkeit bekannten und anerkanntenPersönlichkeit, ist eine ideale Voraussetzung dafür, um diesemGlaubwürdigkeits- und Unabhängigkeitsanspruch auch weiterhin gerechtzu werden", sagte Prof. Dr. Joachim Nagel.Herr Prof. Dr. Kluve ist derzeit Leiter des Büros desLeibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung (RWI) in Berlin sowieProfessor an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät derHumboldt-Universität zu Berlin. Schwerpunkte seiner Aufgaben sind dieForschung und Lehre sowie Politikberatung im BereichWirkungsevaluation der Arbeitsmarkt- und Entwicklungsökonomik. Hierzugehören zahlreiche Forschungsprojekte und Expertisen für u.a. dieWeltbank, die Inter-Amerikanische Entwicklungsbank sowie dasBundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung(BMZ).