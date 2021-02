Prof. Dr. Jan Viebig (Oddo BHF): „Short Squeeze”

02.02.2021 –

Auf der Heimfahrt aus dem Büro hat mich mein ältester Sohn angerufen und gefragt, welche Auswirkungen der „Short Squeeze“ in der Aktie des Unternehmens GameStop auf die Finanzmärkte haben kann. In meiner Antwort habe ich versucht, ihm zu erklären, was Hedgefonds sind, was ein „Short Squeeze“ ist und welche Auswirkungen Aufrufe auf sozialen Plattformen, von Hedgefonds leerverkaufte ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



