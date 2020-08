Prof. Dr. Jan Viebig (Oddo BHF): Kampf um das Weiße Haus

07.08.2020 – Dass bei Wahlen in den USA mit harten Bandagen gekämpft wird, ist bekannt. Die Kontrahenten gingen nie zimperlich miteinander um, und angesichts der von Bundesstaat zu Bundesstaat unterschiedlichen, teils veralteten und fehleranfälligen Verfahren der Erstellung von Wählerlisten und der Stimmabgabe wurden Ergebnisse auch in der Vergangenheit immer wieder in Frage gestellt. Unter den aktuellen Vorzeichen allerdings zeichnet ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung