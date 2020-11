Prof. Dr. Jan Viebig (Oddo BHF): “Gute Zeit für Zykliker”

16.11.2020 –

Ein historisches Ergebnis: Joe Biden wird am 20. Januar 2021 als der 46. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika in Washington vereidigt werden. Neben der US-Präsidentschaft haben die Demokraten auch die Mehrheit im US-Repräsentantenhaus gewonnen. Im US-Senat werden vermutlich die Republikaner ihre Mehrheit knapp behaupten. Da in Georgia keiner der Kandidaten für einen Senatssitz die absolute Mehrheit



