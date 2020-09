Prof. Dr. Jan Viebig (Oddo BHF): Euro-Stärke – Comeback zur Unzeit

18.09.2020 – Als das Corona-Virus im März seinen Einzug in Europa hielt, sah es für die gemeinsame europäische Währung düster aus. Der Euro war bis unter 1,07 US$ gefallen und nicht wenige Anleger spekulierten darauf, dass die „Parität“ in Kürze fallen könnte. Heute notiert die Gemeinschaftswährung bei rund 1,18 US$, und einiges spricht dafür, dass die Aufwertung weiter gehen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung