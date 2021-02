Prof. Dr. Jan Viebig (Oddo BHF): „Berichtssaison”

05.02.2021 – In konzertierten Aktionen hatten Privatanleger Aktien gekauft, in denen Hedgefonds hohe Short-Positionen aufgebaut hatten. Die Finanzmärkte erlebten nach Berechnungen der Investmentbank Goldman Sachs in den letzten drei Monaten den größten „Short Squeeze“ seit 25 Jahren. Hedgefonds mussten ihre Leerverkäufe aufgrund der steigenden Kurse schließen und trieben damit die Kurse der meist wenig liquiden Aktien noch weiter in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



