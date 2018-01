Prof. Dr. Gerhard Waschler: Bayern baut Bildungschancen aus - Zustand der Schulgebäude ist kommunale Zuständigkeit (FOTO)

München (ots) -"Wenn der Bund sich weiter in die Bildungspolitik der Ländereinmischt, bestehen zwei Gefahren: Erstens bekämen wir eineOrientierung am Durchschnitt der Länder und damit eineVerschlechterung der hervorragenden bayerischen Bildungsstandards.Und zweitens droht eine weitere Umverteilung von Steuermitteln inDeutschland, also eine Art zusätzlicher Länderfinanzausgleich zuLasten Bayerns." Das erklärte Professor Dr. Gerhard Waschler, derbildungspolitische Sprecher der CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag.Er widersprach damit Forderungen des neu gewählten Präsidenten desDeutschen Städte- und Gemeindebundes Uwe Brandl.Überein stimme man im Ziel, kräftig in die Bildungschancen derKinder zu investieren. Dabei gebe der Freistaat Bayern seit vielenJahren so viel Geld für den Bereich Bildung aus wie kein anderesBundesland. "Wenn der Kommunalverband aber einen schlechten Zustandvon Schulgebäuden beklagt, so müsse man auch dazu sagen, dass diesdie Zuständigkeit der Kommunen ist. Nach meiner Beobachtung sorgendie bayerischen Kommunen aber gut für ihre Schulen. Dort wo jedochöfter Kritik geübt wird, nämlich in München und in Nürnberg, sindSPD-Oberbürgermeister für die Schulgebäude verantwortlich. Manchmalist es auch wichtig, Ross und Reiter zu nennen", so Waschler. An derUnterstützung für die bayerischen Kommunen durch den Freistaat könnees nicht liegen. Der Staat und die kommunalen Spitzenverbände habensich erst vor wenigen Monaten auf einen neuen Rekord-Finanzausgleichfür das Jahr 2018 geeinigt. "In diesem Jahr erhalten unsere Kommunenüber 9,5 Milliarden Euro. Das ist die höchste Summe in der Geschichtedes Kommunalen Finanzausgleichs. Wenn der Kommunalverband von denSchulen als 'Baracken statt Kathedralen der Bildung' spricht, meinter deshalb vor allem andere Bundesländer und nicht Bayern. Es wärefair, zwischen den Bundesländern stärker zu unterscheiden", forderteWaschler.Der CSU-Bildungspolitiker begrüßt die erst im Sommer letztenJahres durch eine Grundgesetzänderung geschaffenen Möglichkeiten fürden Bund, finanzschwache Gemeinden bei der Schulinfrastruktur zuunterstützen. "Es darf aber nicht so sein, dass jene Länder, die ihreGemeinden und Schulen bisher im Regen stehen haben lassen, besondersbelohnt und Bayern im Gegenzug bestraft wird. Die Mittel müssengerecht verteilt werden."Pressekontakt:Franz StanglPressesprecherTelefon: 089/4126-2496Telefax: 089/4126-69496E-Mail : franz.stangl@csu-landtag.deSimon SchmaußerStellv. PressesprecherTelefon: 089/4126-2489Telefax: 089/4126-69489E-Mail : simon.schmausser@csu-landtag.deOriginal-Content von: CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag, übermittelt durch news aktuell