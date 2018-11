Prof. Dr. Dietrich Murswiek: Richtigstellung zu seinem Gutachten über rechtliche Voraussetzungen für die Beobachtung einer politischen Partei durch den Verfassungsschutz

Berlin (ots) - In der Medienberichterstattung über dieZusammenfassung eines Gutachtens, das ich im Auftrag der AfD erstellthabe, wurde der Eindruck erweckt, aus meinem Gutachten gehe hervor,dass die AfD "ein Fall für den Verfassungsschutz" sein könnte. DieserEindruck ist falsch.Mein Gutachten befasst sich überhaupt nicht mit der Frage, ob dieAfD vom Verfassungsschutz beobachtet werden darf, sondern es stelltallgemein die rechtlichen Voraussetzungen dar, die erfüllt seinmüssen, damit der Verfassungsschutz eine politische Partei beobachtendarf. Außerdem habe ich anhand vieler Beispiele gezeigt, welcheÄußerungen oder Verhaltensweisen in der Praxis derVerfassungsschutzbehörden (bei anderen Parteien und Organisationen)als "tatsächliche Anhaltspunkte für verfassungsfeindlicheBestrebungen" angesehen worden sind, die eine Beobachtungrechtfertigen.Ich habe zugleich dargelegt, dass etliche der Begriffe oderÄußerungen, deren Verwendung die Verfassungsschutzbehörden alsAnhaltspunkte für Extremismus werten, entweder gar nicht oder nur ineinem verfassungsfeindlichen Kontext als Anhaltspunkte gewertetwerden dürfen. Dennoch habe ich der AfD empfohlen, auf die Verwendungsolcher Begriffe oder Äußerungen zu verzichten (sofern nichthierdurch die Partei an der Umsetzung der von ihr für richtiggehaltenen und mit der freiheitlichen demokratischen Grundordnungvereinbaren Politik gehindert wird), damit nicht verfassungsmäßigeAussagen zu Unrecht als extremistisch eingeordnet werden.Verantwortlich:Professor Dr. Dietrich Murswiek, Universität Freiburg, Institutfür Öffentliches RechtPressekontakt:Presse | Alternative für DeutschlandAlternative für DeutschlandBundesgeschäftsstelleSchillstraße 9 / 10785 BerlinPresse@afd.deOriginal-Content von: AfD - Alternative für Deutschland, übermittelt durch news aktuell