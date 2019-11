Kassel (ots) - Das von der Finanzberatungsgruppe Plansecur initiierte "VordenkerForum" hat Prof. Dr. Bassam Tibi als "Vordenker 2019" ausgezeichnet. Er erhieltden Preis für seine jahrzehntelangen wissenschaftlichen Forschungsarbeiten, indenen er schon frühzeitig vor den Gefahren warnte, die Europa durch dieZuwanderung nicht integrationswilliger Muslime drohen. Bereits 2001 befürchteteer, dass Europa ein Sammelwohngebiet ohne eigene Identität zu werden drohe, zueinem Schauplatz ethnischer Konflikte. "Doch statt auf ihn zu hören, wurde ervon der wissenschaftlichen und von der politischen Elite in Deutschlandausgegrenzt. Heute wissen wir, dass seine Warnungen mehr als berechtigt waren,seine beinahe schon prophetischen Vorhersagen haben sich leider bewahrheitet",erklärte Prof. Dr. theol. Dr. phil Thomas Schirrmacher, Direktor desInternationalen Instituts für Religionsfreiheit, auf dem "Vordenker Forum".Der Laudator für Prof. Dr. Bassam Tibi, der Historiker und Publizist Prof. Dr.Michael Wolffsohn, betonte: "Der Preisträger denkt nicht in vermeintlichpolitisch korrekten Kollektivschemen, sondern skizzierte einen Euro-Islam alsTeil einer europäischen Leitkultur, die den Islam, der die westlichen Werteanerkennt, in sich aufnimmt. Kaum jemand ist hierfür besser geeignet als Tibi,denn der hochkultivierte syrisch-deutsche Wissenschaftler besitzt zwei Seelen,die islamische und die deutsch-europäische, er sieht mit vier Augen und hört mitvier Ohren."Der Preisträger Prof. Dr. Bassam Tibi erteilte im Rahmen der Veranstaltung dempolitischen Islam einmal mehr eine klare Absage. Die Kernaussage des politischenIslams, dass es überhaupt nur einen Islam gäbe, sei grundlegend falsch.Religiöse Spiritualität sei eine individuelle Angelegenheit, wurde Prof. Dr.Bassam Tibi deutlich, die Politisierung des Islams bezeichnete er als Fälschung.Der von Tibi entworfene Euro-Islam sollte von Anfang an keineswegs auf Europabeschränkt sein, sondern ein weltweites Vorbild für einen reformierten Islamdarstellen.Der deutsche Politologe syrischer Herkunft lernte mit sechs Jahren den Koranvollständig auswendig und wäre damit prädestiniert gewesen für ein Leben in derislamischen Welt. Doch mit 18 Jahren zog es ihn in die freiheitlicheGesellschaft des Westens und so kam er 1962 nach Frankfurt. Er studierte dortnach dem Erlernen der deutschen Sprache Sozialwissenschaften, Philosophie undGeschichte unter anderem bei Horkheimer, Adorno, Habermas und Fetscher. SeineWandlung beschreibt er so: "In Damaskus habe ich geglaubt. In Frankfurt habe ichangefangen zu denken." Seine Promotion erlangte er 1971 ebenfalls in Frankfurt,hiernach die Habilitation in Hamburg. Mit 28 Jahren trat er seine ersteProfessur in Göttingen an. 1976 entschied er sich für die deutscheStaatsbürgerschaft, 1995 erhielt er das Bundesverdienstkreuz erster Klasse. Mehrals 30 Bücher in deutscher Sprache und zahlreiche TV-Auftritte machten ihn einembreiten Publikum bekannt. Sein akademischer Weg führte ihn weit über Deutschlandhinaus über die Harvard University sowie zahlreiche Gastprofessuren in Asien undAfrika schließlich zu einer akademischen Karriere an führenden US-amerikanischenUniversitäten.Wie sehr Prof. Dr. Bassam Tibi die Auszeichnung als Vordenker zu Herzen ging,machten seine Dankesworte deutlich: "Ich bin für diese Preisverleihung unendlichdankbar. Ich habe international hohe Anerkennung bekommen, aber in Deutschlanderst jetzt durch diesen Preis. Das ist ein Geschenk für den Rest meines Lebens.Ich danke Ihnen von ganzem Herzen."Plansecur-Geschäftsführer Johannes Sczepan weist darauf hin, dass mit Prof. Dr.Bassam Tibi erstmals ein Vordenker ausgezeichnet wird, dessen Wiege nicht inEuropa stand. Der Vorsitzende der Jury*, die den Vordenker 2019 gewählt hat,Prof. Dr. Jürgen Stark, ehem. Chefvolkswirt der Europäischen Zentralbank, stelltklar, warum Tibi dennoch perfekt in die Reihe der bisher ausgezeichnetenVordenker passt: "Alle Preisträger haben kreative Impulse für dieWeiterentwicklung unserer Gesellschaft bei klarer Werteorientierung gegeben. Ineiner Zeit, in der die Politik durch die Komplexität und Kompliziertheit beinahegelähmt scheint, zeichnet das Vordenker Forum Persönlichkeiten aus, die dasUndenkbare denken und mit ihrem Vordenken eine tiefgehende Analyse mitLösungsvorschlägen verbinden. Prof. Dr. Bassam Tibi ist die herausragendePersönlichkeit zum Thema Migration und Integration. Er hat schon vor Jahrzehntenauf die anstehenden Probleme hingewiesen und Lösungen vorgedacht." Prof. Dr.Bassam Tibi ist der achte Vordenker. Vor ihm wurden der Rat derWirtschaftsweisen (2018), Dr. rer. pol. h.c. Frank-Jürgen Weise (2016), Dr.Nicola Leibinger-Kammüller (2015), Jean-Claude Juncker (2014), Prof. Dr. Dres.h.c. Paul Kirchhof (2011), der ehemalige Bischof Prof. Dr. Dr. h.c. WolfgangHuber (2009) und Prof. Dr. Nobert Walter (2008) als Vordenker ausgezeichnet.* Zur Jury gehören der Wirtschaftswissenschaftler Prof. Dr. Jürgen Stark alsVorsitzender, Prof. Michael Binder, Professor für Internationale Makroökonomieund Empirische Wirtschaftsforschung an der Goethe-Universität, BundesministerinJulia Klöckner, Frank Lehmann, freier Journalist, Wolfgang Baake, ehemaligerBeauftragter für die Deutsche Evangelische Allianz am Sitz der Bundesregierung,Thorsten Alsleben, Hauptgeschäftsführer der Mittelstands- undWirtschaftsvereinigung der CDU/CSU, Prof. Dr. Renate Köcher, Geschäftsführerindes Instituts für Demoskopie in Allensbach, Dr. Nicola Leibinger-Kammüller,Vorsitzende der Geschäftsführung des Maschinen- und Anlagenbauers Trumpf, derJournalist Dr. Hugo Müller-Vogg, die Plansecur-Finanzberater Gunther Otto undHermann Schwietering sowie Johannes Sczepan, Geschäftsführer derFinanzberatungsgruppe Plansecur, die den Preis vor über zehn Jahren ins Lebengerufen hat.Weitere Informationen:Vordenker Forum, www.vordenker-forum.deKontakt: Plansecur, Druseltalstraße 150, 34131 Kassel,Tel. +49 (0) 561 / 9355-0, E-Mail info@plansecur.de,Web: www.plansecur.de und www.facebook.com/plansecurPresse: euromarcom public relations, Tel. +49 (0) 611 973150,E-Mail: team@euromarcom.de, Web: www.euromarcom.de undwww.facebook.com/euromarcom (like if you like-:)Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/16062/4447859OTS: Plansecur KGOriginal-Content von: Plansecur KG, übermittelt durch news aktuell