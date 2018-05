München (ots) - Kaum einer hält es länger als 18 Minuten aus,nicht auf sein Handy zu schauen, so das Ergebnis einer Studie vonMedienwissenschaftler und Informatiker Prof. Dr. Alexander Markowetz.In SHAPE (EVT 16.5.) erläutert der Autor ("Digitaler Burnout"), wiesich Smartphones negativ auf Konzentration und Glücksempfindenauswirken. Außerdem gibt SHAPE Tipps, wie man trotz Handykonsumzufriedener wird.Das Smartphone macht auf Dauer abhängig, unproduktiv undunglücklich. Man braucht etwa 15 Minuten, um sich in eine Sachevollständig zu vertiefen. "Wenn wir aber alle 18 Minuten am Handysind, bleiben uns nur drei Minuten für den kreativen Flow. Das ist zuwenig, um Großes zu leisten." Neben der mangelnden Konzentrationbringt das piepsende Handy auch Stress mit in den Alltag, stört daseigene Glücksempfinden und führt zu Suchtverhalten. "Bei Drogenkonsumwird das Gehirn mit dem Glückshormon Dopamin geflutet. Dadurch wirddie körpereigene Produktion von Glückshormonen gedrosselt. NormaleReize wie Essen oder Zärtlichkeit kitzeln das Hirn immer weniger.Andererseits werden jene Gehirnbahnen, die auf den Drogenreizansprechen, bei häufiger Benutzung erweitert. So erhöht sich die Zahljener Schaltstellen, die Dopamin-Signale empfangen können." Auf dasSmartphone bezogen bedeutet das: um etwas zu empfinden, ist einehäufigere Nutzung nötig.Dabei sind Leerlaufphasen für das Gehirn immens wichtig. SHAPEverrät drei Regeln, die helfen, trotz Handy mehr Glück undZufriedenheit zu empfinden. Erstens: Nur hochwertigen Inputkonsumieren und dabei genau überlegen, welche Inhalte und Infosguttun. Zweitens: Intervallfasten: nur alle halbe oder ganze Stundedas Mobiltelefon checken. Zwischen den Info-Mahlzeiten ist digitalesFasten angesagt! Drittens: Nachts ist das Handy tabu. AlexanderMarkowetz: "Früher hat man sich durch Äußerlichkeiten undStatussymbole abgegrenzt. Heute legen Influencer Wert auf einbewusstes Leben. Bio, Vegan und zweitweise Unereichbarkeit gehörenzum Lifestyle derjenigen, die es sich leisten können, auf ihrWohlbefinden zu achten."Hinweis für Redaktionen:Der vollständige Artikel erscheint in der neuen SHAPE (ab 16. Maiim Handel). Auszüge sind bei Nennung der Quelle "SHAPE" zurVeröffentlichung frei.Über ShapeSHAPE ist das einzigartige Fitness- und Lifestylemagazin fürkörperbewusste, aktive und anspruchsvolle Frauen mit dem Ziel, seineLeserinnen mit Freude und Kompetenz in Bestform zu bringen. AlsPersonal Trainer für Körper, Geist und Seele motiviert SHAPE,transportiert Lebenslust und ergänzt Fitness & Food um dieLifestylethemen Beauty & Fashion sowie Reise & Psychologie. Dasinspirierende Konzept deckt alle Facetten im Leben einer aktiven Frauab. SHAPE ist ein Lebensgefühl und das Must-Have für alle Frauen, diestylish, sexy und fit sein wollen. Das Magazin erscheintinternational mit 15 Ausgaben in über 30 Ländern und ist somit dasgrößte Fitnessmagazin für Frauen weltweit.Über Bauer PremiumUnter der Dachmarke BAUER PREMIUM bündelt die Bauer Media Groupinsgesamt die sieben Premiummarken COSMOPOLITAN, einfach.sein,Happinez, InTouch Style, JOY, Maxi, Shape sowie die LuxusmarkeMadame. Inhaltlich unterschiedlich positioniert, sprechen sie dieunterschiedlichen Premium-Frauen-Zielgruppen in ihrer ganzen Breitean. Für jede Marke gilt derselbe Premiumanspruch bei Produktqualität,Preispositionierung und Zielgruppe. BAUER PREMIUM kennt Premium- undLuxusmärkte, -marken und -zielgruppen wie kaum ein anderesMedienhaus: Auch bei den hochwertigen monatlichen Frauenzeitschriftenist die Bauer Media Group die Nr. 1: Kein Verlag verkauft mehrExemplare im monatlichen Premium- und Luxussegment (rund 1,15 Mio.durchschnittlicher Gesamtverkauf IVW 1-4 2017). Mit diesem Portfolioist der Verlag die marktführende Größe bei anspruchsvollen Premium-und Luxus-Frauen-Zielgruppen. BAUER PREMIUM ist Teil der Bauer MediaGroup, einem der erfolgreichsten Medienhäuser weltweit. Mehr als 600Zeitschriften, über 400 digitale Produkte und über 100 Radio- undTV-Stationen erreichen Millionen Menschen rund um den Globus. Mitihrer globalen Positionierung unterstreicht die Bauer Media Groupihre Leidenschaft für Menschen und Marken.Pressekontakt:Bauer Media GroupHeinrich Bauer Verlag KGAnna StörmerUnternehmenskommunikationT +49 40 30 19 10 74anna.stoermer@bauermedia.comwww.bauermedia.comhttps://twitter.com/bauermediagroupOriginal-Content von: Bauer Media Group, Shape, übermittelt durch news aktuell