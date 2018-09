Prof. Döllner vom Hasso-Plattner-Institut hält Keynote auf INTERGEO Kongress in Frankfurt / Künstliche Intelligenz hat große Stärke bei der Interpretation von Geodaten (VIDEO)

Potsdam/Frankfurt a.M. (ots) -Künstliche Intelligenz (KI) ist in aller Munde. Es ist eines derSchlüsselthemen in der allgemeinen Diskussion um die Digitalisierung.Experten wie Prof. Jürgen Döllner vom Hasso-Plattner-Institut, dessenKeynote zur INTERGEO 2018 am 16. Oktober in Frankfurt zu hören ist,sehen kaum ein Feld, das nicht in der Lage wäre, die Vorteile derkünstlichen Intelligenz zu nutzen. Er prophezeit, dass es eine Reihevon revolutionären Veränderungen geben wird. In seiner Keynote"4D-Punktwolken und maschinelles Lernen", geht er unter anderem aufdie Einsatzgebiete von KI in den Anwendungen im Geospatial Businessein und welche zukünftigen Potenziale speziell in diesem Bereichstecken. INTERGEO TV hat ihn am Hasso-Plattner-Institut derUniversität Potsdam für das aktuelle Opinion Leader-Interviewgetroffen, das auf der News-Plattform für die Geospatial Community(www.intergeo-tv.com) am 20. September 2018 veröffentlicht wird.Herr Professor Döllner, welche Einsatzgebiete hat KI in denAnwendungen im Geospatial Business und welche zukünftigen Potenzialesehen Sie in diesem Bereich?Die Anwendungen der künstlichen Intelligenz sind vielfältig. Ichkann nicht ein Feld sehen, das nicht in der Lage wäre, die Vorteileder künstlichen Intelligenz zu nutzen. Also werden wir es in fastallen Bereichen der Geodatenverarbeitung sehen. Zum Beispiel ist dieFähigkeit ungenaue Geodaten zu interpretieren eine Kernstärke derKünstlichen Intelligenz. Dies ist typischerweise ein Alptraum füralle Geoinformationssysteme und -prozesse. Aber die Verwendung von KIkann schlechte Daten irgendwie heilen, um bessere Daten zu erhalten,und dies ist nur ein Beispiel für die vielfältigen Anwendungen.Weitere Anwendungen sind die Analytik, insbesondere dievorausdeutende Analytik im Bereich der Geoinformationssysteme undGeodatenanalyse.Wissenschaft und Forschung sind bei der Analyse großer Datenmengenauf eine leistungsfähige IT-Infrastruktur angewiesen. Wie geht manmit diesen großen Datenmengen um?Künstliche Intelligenz erfordert große Geodatenmengen und wirmüssen darüber nachdenken Geodaten nicht an einem einzigen Ort zuspeichern, nicht einmal in der Cloud. Es werden Geodatenströme sein,die höchstwahrscheinlich nie enden werden, und die uns ständig neueDaten liefern. Daher müssen die Paradigmen, die zur Entwicklung vonAlgorithmen verwendet werden, neugestaltet werden.Wie lassen sich unterschiedliche Datenströme miteinanderverknüpfen, zum Beispiel in Smart Cities?In Smart Cities werden wir grundsätzlich mit einer vielfältigenheterogenen Anzahl von Geodatenströmen konfrontiert. Auch hier müssenwir uns bewusst sein, dass unsere derzeitigen Systeme mitGeodatenbasis, spezialisierter Datenbasis mit viel Speicher, dassdieses Modell in Zukunft nicht mehr funktionieren wird.Viele Vorgänge der Datenerfassung und ihrer Auswertung können mitKI erheblich beschleunigt werden. Stehen wir da vor revolutionärenVeränderungen?Ja, natürlich. Es wird eine Reihe von revolutionären Veränderungengeben. Beispielsweise werden die meisten Prozesse in Zukunft nichtnur Geodaten erfassen, sondern gleichzeitig auch Geodaten verarbeitenund uns erlauben das abzuleiten, was uns wirklich interessiert.Stellen Sie sich eine Drohne vor, die etwas in der Umgebung aufnimmtund direkt ein bestimmtes Objekt, zum Beispiel Straßenschilder,herauszieht. Hier wird kein Prozess in Einzelschritten mehr nötigsein, sondern Geodaten können direkt interpretiert werden. Diesbeschleunigt die Prozesse und ermöglicht es völlig neue Anwendungenzu erstellen. So können wir völlig neue Wege finden, um Geodaten zuspeichern und um nur relevante Erkenntnisse zu speichern, die sichaus Geodaten mittels KI ableiten lassen.Welches Potential steckt aus Ihrer Sicht darin für den BereichBauprozesse?Künstliche Intelligenz bietet völlig neue Möglichkeiten für dieProzesse im Baubereich. Für die Welt der Gebäudedatenmodellierungwird die Künstliche Intelligenz die Art und Weise, wie Daten in dieseProzesse eingebracht werden können, deutlich verbessern.Wie wird sich der Einsatz von KI im Bereich Verkehrssteuerungauswirken?Für zukünftige Verkehrsleitsysteme wird Künstliche Intelligenzeine Schlüsselkomponente sein. Es wird einerseits zentralisierteSysteme geben, die beispielsweise die Infrastruktur desVerkehrssystems einer Stadt steuern, andererseits werden aber auchSysteme in unsere Fahrzeuge und Autos eingebaut werden, damit beideintelligent zusammenarbeiten. Dies wird hoffentlich zu einer Reihevon Verbesserungen im Verkehr führen.Deep Learning und Technologien wie künstliche neuronale Netze, diedem menschlichen Gehirn nachgebildet sind, haben einen erheblichenSchub erfahren in den letzten Jahren. In wie weit sind Geodatensubstantiell für diese Entwicklungen im Deep Learning?Geodaten sind der Schlüssel zu diesen Techniken, da sie fast dieperfekteste Kategorie von Daten sind, die von KI-Algorithmen undtiefen Lernalgorithmen verarbeitet werden können. Da Geodaten formbarsind und sich durch eine Art Unschärfe und Undeutlichkeitauszeichnen, kann uns KI hier echte Vorteile bringen. 