Produktzentrierung ade! Wie Unternehmen ihre Kunden wirklich in den Mittelpunkt stellen

München (ots) - "Der Kunde ist König!" Diesem Leitgedanken stimmenwohl die meisten Unternehmen zu. Dennoch konzentriert sich einGroßteil der Firmen stärker auf ihr Produkt als auf die eigentlichenKundenbedürfnisse. The Retail Performance Company (rpc) bietetUnternehmen mit dem Target Operation Model (TOM) das Instrument füreine nachhaltige Transformation zu einem kundenzentriertenGeschäftsmodell. Die Vorgaben, Strukturen und Pläne, die Unternehmenmit Hilfe des TOM Schritt für Schritt entwickeln, garantieren ihnenin der Phase eines dauerhaften gesellschaftlichen Umbruchswirtschaftliche Erfolgschancen.Für Kunden ist es längst selbstverständlich, das richtige Produktoder die Dienstleistung schnell, bequem und jederzeit dort zu finden,wo sie gerade suchen - möglichst einfach und ohne Hürden. DieserWandel im Verbraucherverhalten stellt bisherige produktzentrierteGeschäftsmodelle der Unternehmen in Frage. Es ist mittlerweileerfolgsentscheidend, wie schnell und unkompliziert Unternehmen dieWünsche ihrer Kunden erfüllen. Breites Wissen über die Kunden undmiteinander verknüpfte Daten sind dafür eine wesentlicheVoraussetzung.Ohne stabile Basis kann der Kunde nie im Mittelpunkt stehenUm das neue Kundenverhalten möglichst ideal auszuschöpfen,reagieren viele Unternehmen mit dem Aufbau eines Omnikanalvertriebs.Das sei zwar ein essentieller Weg zur Kundenzentrierung. "Für denErfolg müssen sie aber vor allem ihre innerbetrieblichen Abläuferadikal umbauen und eine integrierte Herangehensweise über alleKanäle etablieren," erklärt Michael Erz, Partner bei rpc. "DieUnternehmen unterschätzen dabei jedoch die Vielfalt dererforderlichen Maßnahmen, die sie umsetzen müssen".Solch ein Umbruch erfordert ein gut durchdachtes Konzept. Dafürbietet das TOM ein ideales Fundament: Das Modell zeigt allewesentlichen Indikatoren auf, die Unternehmen auf dem Weg zurKundenorientierung berücksichtigen müssen. "Wir bieten Unternehmenmit dem Target Operation Model das Instrument für eine nachhaltigeTransformation von produkt- zu kundenzentrierten Geschäftsmodellen,damit sie optimal auf die Ansprüche ihrer Kunden vorbereitet sind undlangfristig erfolgreich agieren", erklärt Anja Eimer,Customer-Experience-Expertin bei rpc.Ein Bauplan für echte KundenorientierungDas TOM entwickelt einen Plan, wie Unternehmen ihren Betriebzukünftig gestalten können und welche Schritte in welcher Sequenzdafür notwendig sind. Das Instrument zeigt alle notwendigenVoraussetzungen und Rahmenbedingungen auf: die intelligenteOrchestrierung der unterschiedlichen Vertriebskanäle untereinander,die Schnittstellen zu anderen Unternehmensbereichen, dieQualifikationen der eingebundenen Mitarbeiter, sowie die Aufgaben derGeschäftsführung und deren Steuerungselemente. Dabei ist zu beachten,dass die neuen Strukturen und Prozesse entlang der Customer Journeyabgeleitet werden. Ein absolutes Muss, denn "in der heutigen Zeitprägt längst nicht mehr das Produkt alleine den Erfolg desUnternehmens beim Kunden, sondern ein komplexer Prozess lange vor demeigentlichen Kauf sowie eine integrierte Betrachtung des gesamtenCustomer Lifecycles", sagt Anja Eimer."Je stringenter die Ausrichtung eines Unternehmens durch einenTransformationsprozess begleitet wird, desto besser diewirtschaftlichen Erfolgschancen der Unternehmen", hebt Michael Erzhervor. Für rpc steht fest, dass die weiter um sich greifendeDigitalisierung die Lebensbereiche der Menschen mehr und mehr mitInformations- und Kommunikationstechnologien durchdringen wird. Erz:"Je eher Unternehmen ihre Mitarbeiter, Geschäftspartner, Kunden undpotenziellen Neukunden in ihre Konzeptions-, Produktions- undDistributionsprozesse einbinden, desto besser machen sie sich fit fürdie Zukunft. Ein entscheidender Schritt, da die fortschreitendeDigitalisierung längst keine Alternativen mehr zulässt."