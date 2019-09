Produktstart: Dynamic Yield veröffentlicht affinitätsbasierte Personalisierung

Berlin/New York (ots) - Dynamic Yields neue Produktfunktionbewertet automatisch wichtige Interaktionen und erstellt ein Profilmit individuellen Präferenzen für den Einsatz bei Targeting undExperience Delivery.Dynamic Yield, die KI-basierte Personalization Anywhere[TM]Plattform, gibt heute die Veröffentlichung seiner Affinity-BasedPersonalization bekannt. Die neue Funktion ermöglicht es Markenautomatisch generierte Affinitätsprofile der Besucher zu nutzen, umauf einfache Weise eine neue Klasse von Benutzersegmenten aufzubauenund zielgerichtete Erfahrungen über alle Kanäle hinweg zu liefern.Jahrelang haben sich Einzelhändler auf das Erfassen vonabgeschlossenen Bestellungen beschränkt und somit eine Fülle von sehrwertvollen Informationen bezüglich der Produkt- undKategorie-Browsing-Aktivitäten unbeachtet gelassen. Diesestrukturierten Daten können jedoch für die Erstellung relevanter undindividualisierter Marketingkampagnen verwendet werden. Durch dieEntwicklung von Affinity-Based Personalization kann Dynamic Yield nundie Browsing-Aktivitäten eines Besuchers mit den Attributen derProdukte, mit denen er interagiert, abgleichen und aus diesenInformationen ein einzigartiges Affinitätsprofil für jeden Einzelnenin Echtzeit erstellen. Dies wiederum ermöglicht die automatisierteErstellung neuer und ausdifferenzierter Benutzersegmente, die überalle Kanäle genutzt werden können, einschließlich Web, Mobile, App,E-Mail, sowie mit externen Drittplattformen wie DMPs, BI-Tools, DSPsund weiteren geteilt werden können.Das Affinitätsprofil des Benutzers wird bei jeder Interaktion inEchtzeit aktualisiert und bietet einzigartige Einblicke in seineVorlieben für bestimmte Farben, Marken, Größen, Kategorien,Preisklassen oder dergleichen, die im Produkt- oder Content-Feedenthalten sind. Eine detaillierte Erläuterung zur Berechnung derAffinitätsprofile finden Sie hier:www.dynamicyield.com/blog/exposing-the-complexity-of-user-affinitiesHier sind einige aktuelle, konkrete Beispiele dafür, wie DynamicYields Kunden die affinitätsbasierte Personalisierung nutzen:- Ein Modehändler liefert seinen Besuchern hoch individualisierteProduktempfehlungen auf Basis der Besucherpräferenzen fürbestimmte Produktkategorien.- Ein Reiseportal identifiziert ein Benutzersegment, das nur aneiner bestimmten Art von Urlaub interessiert ist, und nutztealle Banner und Angebote, um diese Produktkategorie zu bewerben.- Ein Multi-Marken-Einzelhändler identifiziert Benutzer, die eineVorliebe für eine bestimmte Marken zeigen, und verkauft offensivAngebote mit dieser Marke.- Basierend auf der Affinität der Benutzer für die KategorieSales-Artikeln änderte ein Einzelhändler das Layout der oberenWebsite-Navigation, um Sales-Artikel hervorzuheben."Metadaten zu Produkten sind ein großer Vorteil für Marketer, derbislang weitgehend ungenutzt war", sagt Liad Agmon, CEO von DynamicYield. "Mit unserer neuen Funktion können wir diesen Vorteil nutzen,um bedeutsame Zusammenhänge zwischen dem Produkt, mit dem einBenutzer interagiert, und seinen zahlreichen Eigenschaftenaufzudecken, um so tiefgreifende Segmentierung und maßgeschneiderteErlebnisse über alle Kanäle hinweg zu schaffen.""Wir sind begeistert, dass wir durch diese neue Funktion vonDynamic Yield in der Lage sind, weitaus mehr über unseren Kundenstammzu erfahren", sagt Greg Cormier, Global Director Digital Marketing &Communications bei G Adventures, einem führendenKleingruppen-Abenteuer-Reiseunternehmen. "Wir haben wertvolleErkenntnisse darüber gewonnen, worauf es unseren einzelnen Kunden beiihren Reisen ankommt, und durch Affinity-Based Personalization könnenwir uns auf Grundlage ihrer persönlichen Kaufgewohnheiten effektivermit ihnen in Kontakt setzen."Affinity-Based Personalization wurde basierend auf direktemKundenfeedback entwickelt und befand sich seit Mai 2019 in derBeta-Phase. Die Funktion hat sich zur am schnellsten angenommenenFähigkeit innerhalb der vielfältigen Dynamic Yield-Plattformentwickelt. Die affinitätsbasierte Personalisierungsmaßnahme wirdsowohl genutzt um 1:1-Erfahrungen zu ermöglichen als auch um sehrzielgerichtete Erfahrungen für bestimmte Segmente zu liefern.Weitere Informationen zur den Funktionen von Dynamic YieldsAffinity-Based Personalization finden Sie unter:www.dynamicyield.com/Über Dynamic YieldDynamic Yield ist eine KI-basierte Personalization Anywhere[TM]Plattform, die individuelle Erfahrungen an jedemKundenberührungspunkt - Web, Apps, E-Mail, Kiosks, IoT und Callcenter- bietet. Die Datenmanagement-Funktionen der Plattform bieten einenkonsistenten Überblick über jeden Verbraucher und ermöglichen eineschnelle und skalierbare Entwicklung höchst zielgerichteter digitalerInteraktionen. Marketer, Produktmanager und Entwickler von mehr als300 Marken weltweit nutzen Dynamic Yield täglich für neuePersonalisierungskampagnen, um A/B-Tests auf Server- undVerbraucherseite durchzuführen, um Machine Learning für Produkt- undContent-Empfehlungen zu nutzen und um Algorithmen für intelligentausgelöste E-Mails und Push-Benachrichtigungen einzusetzen. DynamicYield Ltd. ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft derMcDonald's Corporation.