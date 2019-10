Produktrückruf von Fleisch- und Wurstwaren

Neckarsulm (ots) -Unser Lieferant Wilke Waldecker Fleisch- und Wurstwaren GmbH & Co.KG ruft derzeit alle seine Produkte zurück.Bei Kaufland wurden nur in den Märkten in Schwalmstadt, Korbachund Biedenkopf Wilke-Produkte verkauft. Kaufland hat sofort reagiertund die betroffenen Produkte aus dem Verkauf genommen. Da eingesundheitliches Risiko nicht ausgeschlossen werden kann, solltenKunden den Rückruf unbedingt beachten und die betroffenen Produktenicht verzehren.Die Produkte können in allen Kaufland-Filialen zurückgegebenwerden. Der Kaufpreis wird selbstverständlich erstattet, auch ohneVorlage des Kassenbons.Pressekontakt:Kaufland Unternehmenskommunikation, Anna Münzing, Rötelstraße 35,74172 Neckarsulm, Telefon 07132 94-657790, presse@kaufland.deOriginal-Content von: Kaufland, übermittelt durch news aktuell