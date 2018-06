Produktrückruf: Vorsorglicher Rückruf von Tiefkühl-Kräutern der Variante Petersilie (FOTO)

Hamburg (ots) -01.06.2018- In einer Produktcharge des Produktes "iglo Petersilie 40g"besteht der Verdacht auf VTEC Bakterien- Die betroffene Charge wurde ausschließlich an LIDL, NettoMarkendiscount und Penny ausgeliefertiglo Deutschland ruft vorsorglich das Produkt "iglo Petersilie"zurück und warnt vor dem Verzehr der relevanten Charge. Dabei handeltes sich um das Produkt mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 01.2019 undder im Folgenden genannten und abgebildeten Codierung, die auf derVerpackungsseite angegeben ist. Da es sich hier um einen sehrbegrenzten Produktionszeitraum handelt, bittet das Unternehmen nichtnur den Code, sondern auch die genannte Uhrzeit zu beachten. Diebetroffene Charge wurde ausschließlich an LIDL, Netto Markendiscountund Penny ausgeliefert.- Codierung auf der Verpackung: L 8030CR005 /Uhrzeit 14:00 - 22:00Grund für den vorsorglichen Rückruf der Charge "Petersilie 40g"ist, dass bei Untersuchung einer Probe VTEC Bakterien (Verotoxinbildende E.coli) vorgefunden wurden. Diese könnten bei rohem Verzehrzu gesundheitlichen Problemen, wie unter anderem zu fieberhaftenMagen-Darm-Störungen führen. Im Rahmen des Rückrufs wurden der Handelund die zuständigen Behörden informiert.iglo erstattet Verbrauchern den KaufpreisVerbraucher/-innen werden gebeten, die relevanten Produkte "igloPetersilie 40g" zu entsorgen. Iglo erstattet den Kaufpreis für dasbenannte Produkt sowie ggf. die Portokosten. Dafür bittet dasUnternehmen um die Zusendung des Verpackungsabschnitts mit deraufgeführten Codierung an folgende Adresse:iglo GmbH, Verbraucherservice "iglo Petersilie 40g" Osterbekstr.90c, 22083 Hamburg.Für weitere Informationen ist der iglo Verbraucherservice unterden gebührenfreien Servicenummern 0800-100 52 00 Mo-Fr von 9:00 bis17:00 Uhr und 0800-101 39 13 am Wochenende von 9:00 bis 15:00 Uhrtelefonisch erreichbar.Es sind ausschließlich Produkte mit der oben genannten Codierungbetroffen. Alle anderen Produkte von iglo können bedenkenlos verzehrtwerden. Eine einwandfreie Qualität der Produkte und die Sicherheitder Verbraucher stehen für iglo an erster Stelle. Um dies zugewährleisten und unter Berücksichtigung größtmöglicher Transparenzsetzt iglo nun diesen vorsorglichen Rückruf um. Für die entstehendenUnannehmlichkeiten möchte sich das Unternehmen bei den Verbrauchernentschuldigen.Pressekontakt:iglo DeutschlandAlfred JansenOsterbekstraße 90c, 22083 HamburgT. 040 180 249-202,alfred.jansen@iglo.comwww.iglo.deOriginal-Content von: iglo Deutschland, übermittelt durch news aktuell