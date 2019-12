Produktrückruf: Vorsorglicher Rückruf Chicken Nuggets Classic (FOTO)

Hamburg (ots) -- In einer Produktcharge des Produktes "Chicken Nuggets Classic"von iglo könnten Chicken Nuggets mit Käsefüllung enthalten sein.iglo Deutschland ruft vorsorglich eine Charge des Produktes "Chicken NuggetsClassic" zurück. Grund hierfür ist, dass in einzelnen Packungen Chicken Nuggetsmit Käsefüllung enthalten sein könnten, welche das Allergen Milch beinhaltet.Dabei handelt es sich um Produkte mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 12.2020 undden im Folgenden genannten Codes, die auf der Verpackungsseite angegeben sind.Da es sich hier um einen sehr begrenzten Produktionszeitraum handelt, bittet dasUnternehmen nicht nur den Code, sondern auch die genannte Uhrzeit zu beachten.L9271FW124 / Uhrzeit 05:00 - 06:00L9271GW124 / Uhrzeit 06:00 - 07:00Es ist ausschließlich das Produkt mit den oben genannten Codes betroffen. Alleanderen Produkte von iglo können bedenkenlos verzehrt werden.Im Rahmen des Rückrufs wurden der Handel und die zuständigen Behördeninformiert.Erstattung des Kaufpreises beim entsprechenden EinkaufsortVerbraucher/-innen werden gebeten, ausschließlich das relevante Produkt "igloChicken Nuggets Classic" mit den genannten Codes und Uhrzeiten zumentsprechenden Supermarkt zurück zu bringen. Der Markt erstattet den Kaufpreisfür das benannte Produkt.Eine einwandfreie Qualität der Produkte und die Sicherheit der Verbraucherstehen für iglo an erster Stelle. Um dies zu gewährleisten und unterBerücksichtigung größtmöglicher Transparenz, setzt iglo nun diesen vorsorglichenRückruf um.Für die entstehenden Unannehmlichkeiten möchte sich das Unternehmen bei denVerbrauchern entschuldigen.Für weitere Informationen ist der iglo Verbraucherservice unter dergebührenfreien Servicenummer- 0800-101 39 13 täglich von 9:00 bis 18:00 Uhroder per E-Mail unter- qualitaet@iglo.com erreichbar.Pressekontakt:iglo DeutschlandAnna-Lena SchildtOsterbekstraße 90c, 22083 HamburgT. 040 180 249-455 (nur Presseanfragen)www.iglo.deVerbraucherservice:iglo DeutschlandT. 0800-101 39 13qualitaet@iglo.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/54941/4457459OTS: iglo DeutschlandOriginal-Content von: iglo Deutschland, übermittelt durch news aktuell