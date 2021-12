Produktrückruf: Temizkan Himbeer Augen 250g (MHD bis 02.04.2022 und 10.04.2022)

Hennersdorf (ots) -Grund für den vorsorglichen Rückruf ist eine fehlende Deklaration des Allergens Haselnuss auf dem Etikett. Im Produkt sind Haselnüsse enthalten.In den Produktchargen mit dem jeweiligen Mindesthaltbarkeitsdatum bis 02.04.2022 und mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 10.04.2022 sind daher Haselnüsse enthalten und nicht deklariert.Nachstehende Produktchargen mit den jeweiligen Mindesthaltbarkeitsdatum sind für Haselnussallergiker nicht zum Verzehr geeignet, sodass Personen mit einer Haselnussallergie vom Verzehr dringend abgeraten wird:Temizkan HIMBEER AUGEN 250gEAN: 9006112007419Inhalt: 250gMHD:bis 02.04.2022 und10.04.2022Aus Gründen des vorsorglichen Verbraucherschutzes haben wir daher sofort reagiert und die betroffenen Produktchargen unmittelbar aus dem Verkauf genommen. Die betroffenen Produktchargen waren vorübergehend im Handel erhältlich und können in den Einkaufsstätten gegen Rückerstattung des Kaufpreises retourniert werden.Andere Chargen der Himbeer Augen sind nicht betroffen und können bedenkenlos konsumiert werden.Die Firma Temizkan & Co. GesmbH entschuldigt sich jedoch vorab bei ihren KundInnen für etwaige entstehende Unannehmlichkeiten.Pressekontakt:Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an uns unter Tel-Nr. +43 (0) 660 470 7979 oder per E-Mail: office@temizkan.atOriginal-Content von: Temizkan & Co GesmbH, übermittelt durch news aktuell