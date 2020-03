München (ots) -Aus Gründen des vorbeugenden Verbraucherschutzes ruft die Panificio Italiano Ver itas GmbH folgendes Produkt zurück: "Panini Rustico, Sorte Natur, MHD 09.05.20"Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass in dem betroffenen Produkt in Einzelfällen Metallfremdkörper enthalten sein können. Kunden, die das genannte Produkt gekauft haben, sollten das Produkt vorsorglich nicht mehr konsumieren.Das betroffene Mindesthaltbarkeitsdatum der Sorte "Natur" wurde bei ALDI Nord in den Regionalgesellschaften Mittenwalde und Scharbeutz und in einzelnen Regionen des ALDI SÜD Gebiets verkauft.ALDI Nord und ALDI SÜD haben sofort reagiert und die betroffenen Packungen bereits aus dem Verkauf genommen. Zudem werden in den betroffenen Filialen Informationsplakate zum Rückruf aufgehängt. Verbraucher können noch vorrätige Packungen auch ohne Kassenbon gegen Erstattung des Kaufpreises in ihren Filialen zurückgeben. Es handelt sich ausschließlich um das beschriebene Produkt "Panini Rustico, Sorte Natur" mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 09.05.20. Andere Mindesthaltbarkeitsdaten des Artikels und andere Artikel aus unserem Hause sind nicht betroffen.Die mit diesem Rückruf eingetretenen Unannehmlichkeiten bedauern wir.Pressekontakt:Panificio Italiano Veritas Gmbh; Tel: 089 7670 2890;E-mail: panificio-italiano@veritas-gmbh.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/132007/4546696OTS: Panificio Italiano Veritas GmbHOriginal-Content von: Panificio Italiano Veritas GmbH, übermittelt durch news aktuell