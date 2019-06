Produktrückruf der Firma Mili Solution GmbH (FOTO)

Düsseldorf (ots) -Die Firma Mili Solution GmbH ruft aus Gründen des vorbeugendenVerbraucherschutzes das Produkt Koowheel E-Scooter L 16 zurück. Esist nicht auszuschließen, dass sich eine Schraube im Faltmechanismusim Laufe der Zeit löst, wodurch es zum Bruch der Faltmechanik an derLenkstange kommen kann.Betroffen ist folgendes Produkt:Koowheel E-Scooter L16EAN: 4337231733770Es ist ausschließlich Ware mit dem Produkt-Code UII betroffen(siehe Abbildung 2 - auf dem Typenschild unterhalb desElektro-Scooters zu finden), die zwischen Mai und Juni 2019 über realverkauft wurde. Alle anderen Produktionen sind nicht betroffen undkönnen weiterhin wie gewohnt genutzt werden.Kunden, die diesen Artikel in dem vorgenannten Zeitraum bei realgekauft haben, werden gebeten, diesen nicht mehr zu benutzen. DerArtikel kann im real Markt zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wirdselbstverständlich erstattet, auch ohne Vorlage des Kassenbons.Wir bedauern die entstandenen Unannehmlichkeiten und bitten um IhrVerständnis.Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Mitarbeiter amServicecenter oder an unsere kostenlose Service-Hotline: 0221-567 97398.Pressekontakt:real GmbHMetro-Straße 140235 DüsseldorfTelefon: +49 211 6886-2053E-Mail: presse@real.deOriginal-Content von: real GmbH, übermittelt durch news aktuell