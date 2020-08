Produktrückruf: Erstickungsgefahr durch Eiswürfel Fruits von DEPOT (FOTO)

Niedernberg (ots) - Die Eiswürfel Fruits von DEPOT werden mit sofortiger Wirkung zurückgerufen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass der im Eiswürfelset enthaltene Eiswürfel "Erdbeere" mit Lebensmitteln verwechselt wird. Das Teilstück ist verschluckbar, hierbei besteht Erstickungsgefahr. Aus diesem Grund wird dringend von der weiteren Verwendung des Produktes abgeraten.Der Artikel wurde vom 14. Juli bis zum 5. August 2020 in den DEPOT Filialen und im DEPOT Online Shop verkauft. Kunden, die das Eiswürfelset erworben haben, können den Artikel, auch ohne Vorlage des Kassenbons, gegen Erstattung des vollen Verkaufspreises in jeder DEPOT Filiale zurückgeben.Produktname: Eiswürfel Fruits, 20 Stk.Artikelnummer: YTL0021240Erhältlich: 1.99 EUR // CHF 3.95 in den DEPOT Filialen und im DEPOT Online ShopVerkaufszeit: 14.07.2020 bis 05.08.2020Über DEPOTDie Gries Deco Company, mit den beiden starken Marken DEPOT und ipuro, gehört heute zu den großen Deko-und Einrichtungsspezialisten im deutschsprachigen Raum. Aktuell beschäftigt das Unternehmen rund 6.500 Mitarbeiter und hat 500 DEPOT Filialen (inklusive Partner) in Deutschland, Österreich und der Schweiz geöffnet.Pressekontakt:Verena Briel // Hendrik SpitzerTel.: +49 (0)211 / 43079 - 247E-Mail: depot@heringschuppener.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/147082/4673132OTS: DEPOTOriginal-Content von: DEPOT, übermittelt durch news aktuell