Produktqualität ist von höchster Bedeutung, Besucher der ICMD beeindruckt von ICP DAS-BMP Medizinisches TPU

Hsinchu (ots/PRNewswire) - Die 31. International Component Manufacturing & Design Show (ICMD) fand vom 13. bis 16. Mai 2021 im Shanghai National Convention and Exhibition Center statt. Die Veranstaltung war ein großer Erfolg, bei dem Schwergewichte der Branche anwesend waren.Die ICMD-Messe zielt darauf ab, die vollständige Integration der vor- und nachgelagerten Industrieketten der Branche zu fördern, insbesondere in der High-End-Fertigungslieferkette von Medizinprodukten. Nach jahrelanger Planung feierte ICP DAS-BMP ein unauffälliges Debüt auf dieser internationalen Veranstaltung.Dr. Chen, Vizepräsident der medizinischen Polymerabteilung bei ICP DAS-BMP, brachte etwa 80 Modelle der drei wichtigsten Serien von medizinischem TPU zur Ausstellung in Halle 8.1 mit, darunter Härten von 70A bis 85D, Transparenz bis zu einem Bariumsulfatgehalt von 20 % (B20) oder 40 % (B40), zusammen mit verschiedenen Farbspezifikationen. ICP DAS-BMP medizinisches TPU hingegen überzeugte die ICMD-Teilnehmer mit seiner hohen Qualität.Während der viertägigen Veranstaltung herrschte am ICP DAS-BMP-Stand reger Besucherandrang. Die ICP DAS-BMP zog eine große Anzahl von Besuchern an, die zum Gespräch und zur Beratung kamen, ebenso wie Aussteller und Fachleute. Im vorderen Bereich des Standes gab es einen endlosen Strom von Besuchern. Es wurden nicht nur Materialien und Muster verteilt, sondern viele Zuschauer bewarben sich auch vor Ort um Muster. Diesmal sind es fast 200 Besucher, und mehr als zehn große Kunststoffvertreter haben starkes Interesse an der Produktvertretung bekundet.Auf dem Markt für medizinische Materialien ist TPU zu einem unumgänglichen Ersatz für PVC geworden. ICP DAS-BMP ist bestrebt, Kunden auf der ganzen Welt mit hochstabilem TPU in medizinischer Qualität zu versorgen. ICP DAS-BMP hat sich in den letzten vier Jahren auf die Forschung und Entwicklung von TPU für den medizinischen Bereich konzentriert und drei Serien von Alithane ALP, Durathane ALC und Arothane ARP auf den Markt gebracht, die in medizinischen Geräten weit verbreitet sind. Viele Länder, darunter Europa, die Vereinigten Staaten, die Ukraine und Indien, haben sich für Testmaterialien beworben, mit positiven Ergebnissen. Gleichzeitig haben über 20 taiwanesische Unternehmen die ALP-, ALC- und ARP-Serie für die Entwicklung neuer Produkte eingesetzt.ICP DAS-BMP medizinisches TPU hat nicht nur den biologischen Sicherheitstest der USP-Klasse VI bestanden, sondern auch den Hämolysetest nach ISO 10993-4, den In-vitro-Zytotoxizitätstest nach ISO 10993-5, den Test zur Hautreizung und -empfindlichkeit nach ISO 10993-10, den Test zur akuten Systemtoxizität nach ISO 10993-11 und den Pyrogentest. Darüber hinaus wird jeder Produktbatch, bevor er das Werk verlässt, einer umfassenden Polymeranalyse, Zytotoxizitätstests und einer Verarbeitungsbewertung unterzogen, um eine gleichbleibende Qualität zu gewährleisten.ICP DAS-BMP wird sich auf sein starkes Forschungs- und Entwicklungsteam stützen, um eine neue Vision und ein neues Paradigma für die Interpretation der Kraft von Wissenschaft und Technologie zu definieren, um den Markt für medizinische Materialien mit reichhaltigeren, vollständigeren und konsistenteren Qualitätsoptionen zu versorgen, sowie eine Welt von Geschäftsmöglichkeiten zu teilen.